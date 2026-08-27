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27 серпня 2026, 15:52

«Альтера Фінанс» створить український фонд для інвестицій у європейські ETF

Інвестиційна компанія «Альтера Фінанс» планує створити український інвестиційний фонд, активами якого стануть п'ять європейських ETF, допущених НКЦПФР до обігу в Україні. Про це повідомив фахівець у сфері банківської справи та фінансів Олексій Петрівський.

Інвестиційна компанія «Альтера Фінанс» планує створити український інвестиційний фонд, активами якого стануть п'ять європейських ETF, допущених НКЦПФР до обігу в Україні.

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Як працюватиме новий фонд

Ідея полягає в тому, щоб побудувати міст між українським капіталом і глобальним фондовим ринком в умовах валютних обмежень. Річ у тім, що допуск ETF до обігу в Україні ще не означає можливості вільно купити їх за гривні через українського брокера. Валютні обмеження НБУ не дозволяють інвестиційним компаніям конвертувати кошти клієнтів і спрямовувати їх за кордон для придбання таких активів.

Тому «Альтера Фінанс» планує піти іншим шляхом: український інвестор купуватиме за гривні сертифікати фонду, вартість яких буде прив'язана до вартості закордонних активів — тих самих п'яти ETF.

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Про які фонди йдеться

Наприкінці серпня НКЦПФР вперше від початку повномасштабної війни допустила до обігу в Україні нові іноземні ETF: одразу п'ять європейських фондів: ISPA, IPRP, EUHD, SPYW та VGWD. Це фонди, орієнтовані на глобальні та європейські дивідендні компанії, а також на європейську нерухомість.

Усі вони належать до категорії UCITS ETF, тобто європейських регульованих інвестиційних фондів із вимогами щодо диверсифікації, ліквідності та захисту інвесторів.

Один із очевидних мінусів такої схеми — оподаткування. Інвестиційний прибуток для фізичної особи оподатковується ПДФО та військовим збором, тоді як дохід від українських ОВДП для фізосіб залишається звільненим від цих податків.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році український ринок рухався в бік інтеграції зі світовими ринками — зокрема, НКЦПФР допустила до обігу 412 цінних паперів компаній з індексу S&P 500. Після більш ніж чотирирічної паузи цей процес, схоже, починає дуже обережно відновлюватися.

Ініціатива «Альтера Фінанс» стане першою спробою повернути українським інвесторам доступ до міжнародних інструментів у нових умовах.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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