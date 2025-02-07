Акції, облігації чи ETF: що вибрати приватному інвестору

Більшість приватних інвесторів очікують від вкладень на фондовому ринку двох складових: захисту коштів від інфляції та отримання прибутку, і обирають безпечні стратегії. В які інструменти можна ефективно інвестувати та керувати ризиками — розповів інвестиційний експерт і ведучий вебінару «100 тисяч» Володимир Стойко.

Що обирають інвестори

Фондовий ринок — це численні можливості для заробітку, як на коротку, так і на довготривалу перспективу. Одними з найпопулярніших інструментів є акції, облігації, ETF, REIT та деривативи. Цей широкий вибір дозволяє учасникам ринку диверсифікувати портфель, отримувати пасивний дохід, хеджувати ризики та досягати фінансових цілей, незалежно від досвіду чи розміру капіталу.



Часто запит інвесторів — не тільки великі прибутки, а й безпечна робота їхніх грошей. Аби торгівля на фондовому ринку не спричиняла додаткового дискомфорту, учасники ринку завчасно вибирають свою стратегію, де більша частина їхнього портфеля складається зі стабільніших активів. Серед найпопулярніших інструментів:

Дивідендні акції

Компанії з індексу S&P 500 показують середнє зростання дивідендів 6,8% на рік із 1990 року. У 2024 році дивідендна дохідність S&P 500 склала лише 1,3%, що є одним із найнижчих показників в історії. Проте у 2025 році цей показник зросте до 1,4%, а в 2026 році — до 1,5%, що свідчить про поступове зростання виплат. Ці винагороди дають стабільний пасивний дохід, захищають від інфляції, сигналізують про фінансову силу компанії та історично забезпечують значну частину прибутковості фондового ринку.

Облігації

Дохідність 10-річних US Treasuries за 25 років коливалася від 5−7% у 1990−2007 рр. до 1,5−2% у 2008−2015 рр. У період 2016−2019 рр. зросла до ~3% та впала до 0,5% у 2020−2021 рр. через COVID-19. Зараз дохідність сягає 4,5−5% у 2023−2024 рр., що відображає зміни в інфляції, політиці ФРС та бюджетному дефіциті. Облігації США надійні, адже гарантуються урядом США, мають нульовий дефолт за 200+ років, високу ліквідність і залишаються головною «безпечною гаванню» для інвесторів у кризові моменти.

Інвестування в індекси

S&P 500 зріс на понад 1 700% із 1990 року, а з 1957 року його середньорічний темп зростання складає понад 10%. Ці результати підтверджують ефективність довгострокових інвестицій в індекси.

Біржові фонди (ETF)

У 2024 році глобальні потоки в ETF досягли рекорду в $1,5 трлн, чим перевищили результат попередніх 3-х років. А близько 45% індивідуальних інвесторів володіють різними ETF у своїх портфелях.

Купівля дивідендних акцій

Дивіденди — це виплати, які здійснюють компанії своїм акціонерам під час розподілу прибутку. Частину з нього спрямовують на виплату винагороди. Зазвичай ці відсоткові нарахування здійснюються щоквартально, рідше — щомісячно. Проте не всі дивідендні виплати означають гарантовані регулярні прибутки. Під час вибору цих акцій варто враховувати декілька чинників:

Дивідендна дохідність. Відсоток, який відображає, скільки ви отримуєте доходу щодо ціни акції.

Відсоток, який відображає, скільки ви отримуєте доходу щодо ціни акції. Показник виплат (Payout Ratio). Оптимальний відсоток від прибутку компанії, що спрямований на дивіденди, — 50−70%.

Оптимальний відсоток від прибутку компанії, що спрямований на дивіденди, — 50−70%. Стабільність виплат. Звертайте увагу на компанії зі стійкішими фінансовими показниками, тривалою історією виплат та підвищенням дивідендів. Існує список «дивідендних аристократів» — компаній, які регулярно у період від 25 років виплачують відсотки акціонерам та часто приваблюють інвесторів.

«Дивідендні аристократи» або «дивідендні королі»

Джерело: visualcapitalist.com

№ Назва Тікер Дивіденди 1 Procter & Gamble PG 2,5% 2 Johnson & Johnson JNJ 3,25% 3 Coca-Cola KO 3,15% 4 AT&T T 5,15% 5 Pfizer PFE 6,25%

Складено автором

Що вибрати: державні чи корпоративні облігації

Облігації — це боргові цінні папери з номінальною вартістю, чітко визначеною дохідністю і фіксованим строком погашення. Вони характеризуються надійністю, ліквідністю та відносною безпечністю. Проте під час вибору цих активів також потрібно враховувати важливі критерії якості паперів:

Фіксований дохід у вигляді купонних виплат як у корпоративних, так і в державних облігаціях.

Дохідність.

Строк погашення.

Рівень ризику. Вибирайте облігації з рейтингом не нижче BBB (Standard & Poor's).

Державні облігації мають менший ризик, але й меншу дохідність. Корпоративні ж, навпаки, — вищу дохідність з меншою надійністю. Ризиковість корпоративних облігацій залежить від рейтингу компанії, а стабільними вважають облігації з рейтингом «Investment Grade».

Державні та корпоративні облігації

№ Назва Тікер Номінал (Вартість) Купон (Дохідність) 1 2-річні казначейські облігації США 31-DEC-2026 US02Y $100 (99,24%) 4,25% (4,38%) 2 10-річні казначейські облігації США 15-NOV-2034 US10Y $100 (96%) 4,25% (4,76%) 3 Корпоративні облігації Apple 10-MAY-2030 AAPL5584913 $1000 (97,9%) 4,15% (4,64%) 4 Корпоративні облігації Nvidia 16-SEP-2026 US67066GAE4﻿ $1000 (97,79%) 3,2% (4,62%)

Складено автором

Номінал означає вартість облігації при випуску, а її ринкова вартість — фактичну ціну на вторинному ринку. При цьому дохідність складає суму купона та різниці в ціні при випуску і фактичної.

Зараз на американському фондовому ринку державні облігації (Treasuries) дають більшу дохідність, ніж корпоративні облігації. Це пояснюють політичні й економічні чинники:

жорстка монетарна політика ФРС;

низький рівень ризиків та висока ліквідність Treasuries;

уповільнений випуск корпоративних боргових інструментів.

Ці умови створюють цікаву ситуацію, коли інвестори, попри низький ризик корпоративних паперів, надають перевагу вигіднішим і ліквіднішим державним облігаціям.

Сталий розвиток провідних індексів

Американський фондовий ринок задає вектор світовій економіці, а його три ключові індекси — S&P 500, NASDAQ-100 та Dow Jones Industrial Average — стали глобальними орієнтирами. Вони відображають силу, інновації та стабільність найбільших корпорацій світу.

S&P 500 включає 500 найбільших компаній США з різних секторів, NASDAQ-100 зосереджений на провідних технологічних гігантах, а Dow Jones Industrial Average відображає стабільність і динаміку 30 провідних корпорацій — блакитних фішок із представленням широкого спектра можливостей для інвесторів від стабільного доходу до високотехнологічного зростання. Серед переваг інвестування у фондові індекси:

Диверсифікація та стабільність. Інвестиції охоплюють сотні компаній у різних галузях, чим знижують ризики та забезпечують надійність портфеля.

Інвестиції охоплюють сотні компаній у різних галузях, чим знижують ризики та забезпечують надійність портфеля. Довгострокове зростання . Американські індекси історично демонструють стабільне зростання (10−15% річних) та захищають капітал від інфляції.

Американські індекси історично демонструють стабільне зростання (10−15% річних) та захищають капітал від інфляції. Простота та доступність. Купівля індексних фондів або ETF не потребує глибоких знань ринку, а купівля й продаж активів є нескладними процесами завдяки високій ліквідності.

Купівля індексних фондів або ETF не потребує глибоких знань ринку, а купівля й продаж активів є нескладними процесами завдяки високій ліквідності. Низькі витрати та пасивний дохід. Індексні фонди мають мінімальні комісії, а компанії в індексах часто виплачують дивіденди.

Індексні фонди мають мінімальні комісії, а компанії в індексах часто виплачують дивіденди. Гнучкість стратегій. Індекси можна вибирати для різних цілей: стабільність (S&P 500), зростання (NASDAQ-100) або дивіденди (Dow Jones).

Динаміка ETF на фондові індекси США за 2024 рік

Джерело: seekingalpha.com

Інвестиція в індекси — це пасивна стратегія, що дозволяє інвесторам купувати акції компаній, які входять до певного індексу, без необхідності активного управління портфелем. Це ідеальний вибір для довгострокових інвесторів, оскільки індекси забезпечують диверсифікацію, мінімальні додаткові витрати та стабільне зростання в часі.

Інвестиції в галузеві ETF

ETF (Exchange-Traded Fund) — це біржовий інвестиційний фонд, який об'єднує кошти інвесторів для інвестування в певний набір активів, як-от акції, облігації, сировинні товари чи індекси. ETF торгуються на біржі подібно до звичайних акцій та забезпечують доступ до диверсифікованого портфеля інструментів із мінімальними витратами. Серед переваг інвестування через ETF:

Доступ до широкого ринку та можливість інвестувати навіть з невеликими сумами.

Зниження ризику внаслідок диверсифікованого розподілу капіталу.

Низькі витрати, адже комісії за обслуговування фонду зазвичай менші, ніж у традиційних взаємних фондах.

Торгівля ETF відбувається протягом дня, як акціями. Це створює додаткову гнучкість під час сесій для інвесторів.

Крім цього, інвестори часто вибирають ETF через велику кількість варіантів вкладення коштів. Окрім інвестування в провідні індекси, фонди забезпечують доступ як до загальних галузей, так і до вузькопрофільних секторів економіки. Серед основних варіантів інвестиційних фондів:

Окремі галузі та сектори економіки: технології (XLK), охорона здоров'я (XLV), енергетика (XLE), фінанси (XLF).

технології (XLK), охорона здоров'я (XLV), енергетика (XLE), фінанси (XLF). Регіональні ринки: американський ринок (SPY, VOO), Європа (VGK), Азія (MCHI, EWJ), ринки, що розвиваються (EEM).

американський ринок (SPY, VOO), Європа (VGK), Азія (MCHI, EWJ), ринки, що розвиваються (EEM). Облігації: державні довгострокові Treasuries (TLT), короткострокові (SHY), корпоративні (LQD), високодохідні (HYG).

державні довгострокові Treasuries (TLT), короткострокові (SHY), корпоративні (LQD), високодохідні (HYG). Сировинні товари: золото (GLD), срібло (SLV), нафта (USO), аграрні товари (DBA).

золото (GLD), срібло (SLV), нафта (USO), аграрні товари (DBA). Фонди нерухомості REIT: інвестиції в нерухомість через фонди (VNQ, IYR).

інвестиції в нерухомість через фонди (VNQ, IYR). Тематичні ETF: ESG-фонди з орієнтацією на екологічність і соціальну відповідальність (SUSA, ESGU), робототехніка (ROBO), штучний інтелект (BOTZ).

ESG-фонди з орієнтацією на екологічність і соціальну відповідальність (SUSA, ESGU), робототехніка (ROBO), штучний інтелект (BOTZ). Відновлювана енергетика (ICLN).

Валюти: інвестиції в кошик валют або окремі валюти через фонди (UUP), долар США.

інвестиції в кошик валют або окремі валюти через фонди (UUP), долар США. Криптовалюти: ETF на криптовалюти Bitcoin (IBIT) та Ethereum (ETHA).

ETF на криптовалюти Bitcoin (IBIT) та Ethereum (ETHA). Інверсійні ETF та ETF із плечем : заробіток на зниженні ринку (SH, SQQQ), фонди з підвищеним рівнем ризику та дохідності (TQQQ).

заробіток на зниженні ринку (SH, SQQQ), фонди з підвищеним рівнем ризику та дохідності (TQQQ). Дивідендні фонди: Інвестиції у компанії з високими виплатами дивідендів: (VYM, DVY).

Інвестиції у компанії з високими виплатами дивідендів: (VYM, DVY). Фонди на метали та корисні копалини: золото, срібло (IAU, SLV), літій та батарейні метали (LIT).

золото, срібло (IAU, SLV), літій та батарейні метали (LIT). Гібридні ETF: поєднання акцій, облігацій та сировини для консервативного підходу (AOR).

Інвестиції через ETF дозволяють створити збалансований портфель для будь-яких цілей — від збереження капіталу до агресивного зростання. Біржові фонди (ETF) демонструють свою велику популярність серед інвесторів і займають важливу роль у сучасних інвестиційних портфелях та стратегіях. Загалом ETF стають дедалі популярнішими, адже вони забезпечують диверсифікацію та ефективність управління активами.

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Як правильно скористатися можливостями

Фондовий ринок відкриває широкі можливості для створення декількох джерел доходу. Завдяки різноманітним інструментам — акціям, облігаціям, індексам і біржовим фондам — кожен інвестор може обрати стратегію, що відповідає його фінансовим цілям.

Поєднання стабільності, зростання та диверсифікації допомагає ефективно керувати ризиками й створювати надійну основу для успішного інвестування.

Важливо ретельно аналізувати, які активи включати в портфель, контролювати емоції та ухвалювати рішення на основі чіткої аналітики, а не імпульсивних дій.