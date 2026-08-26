Топ-5 новин за середу: новий розрахунок пенсій, пожвавлення на депозитному ринку та куди їхати на заробітки

Українцям затвердили нові показники середньої заробітної плати, від яких залежить розрахунок пенсій. Дані стосуються другого кварталу 2026 року, і найвищий показник за цей період зафіксували у червні. Про нові розміри середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, повідомив Пенсійний фонд України.

Навіщо банк Тігіпка пилососить з ринку гривню

Депозитний ринок починає потроху оживати. За останні два тижні три банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн відкоригували свої пропозиції для приватних клієнтів. Про власників грошей на банківських рахунках, їх поведінку, та актуальні пропозиції розміщення гривні, долара і євро на депозитах у великих банках, розповідаємо у свіжому огляді.

Польща чи Німеччина: де українці можуть заробити більше у 2026 році

Питання «куди їхати на заробітки» щороку звучить по-новому. У 2026-му Україна впевнено тримає останнє місце серед країн ЄС та кандидатів на вступ за розміром мінімальної зарплати — лише 169 євро на місяць. Для порівняння: у Польщі мінімалка вже сягнула 1119 євро, а в Німеччині — 2343 євро. Портал Visit Ukraine розібрав, де українці справді можуть заробити більше і чи варто орієнтуватися лише на цифри мінімальної зарплати.

Чому українців лякають «найскладнішою зимою» і що відбувається насправд