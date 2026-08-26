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26 серпня 2026, 15:27

Revolut запустив у обіг прив’язаний до євро стейблкоїн EURR

Британський фінтех-стартап Revolut запустив у обіг прив’язаний до євро стейблкоїн EURR, пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії. Емітентом EURR є компанія Bridge, що належить американській Stripe. Bridge також володітиме та керуватиме активами, якими забезпечений цей стейблкоін.

Британський фінтех-стартап Revolut запустив у обіг прив’язаний до євро стейблкоїн EURR, пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

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Що відомо

Спочатку він буде доступний обмеженій кількості клієнтів Revolut у Данії, Польщі та Португалії, а пізніше цього року стартап має намір відкрити доступ і для інших ринків Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

EURR буде інтегрований у додаток Revolut і дозволить обмінювати євро на криптовалюту і, навпаки, безпосередньо в блокчейні.

Компанія називає його впровадження першим кроком у рамках своєї стратегії щодо стейблкоїнів, яка передбачає запуск токенів із прив’язкою й до інших валют.

«Revolut почав із того, що усунув приховані комісії та бар'єри в обміні валют, — зазначається в заяві компанії. — Тепер ми робимо те саме з криптовалютою».

Інформаційно-аналітичний ресурс Finance Magnates із посиланням на офіційні документи пише, що EURR було запущено 20 серпня і його позиціонують як Revolut Euro.

За її даними, стейблкоїн доступний у роздрібному додатку Revolut та на криптовалютній біржі Revolut X. Станом на вівторок в обігу перебувало лише 374 EURR при резервах у розмірі 374 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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