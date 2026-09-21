Десятки тисяч німецьких автопрацівників вийшли на протести: що відбувається з Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz

Як повідомляє Bloomberg, у понеділок десятки тисяч працівників автомобільної промисловості Німеччини вийшли на протестні акції, вимагаючи зберегти робочі місця та не допустити закриття заводів. Загалом профспілка IG Metall організувала понад 280 акцій по всій країні. До протестів долучилися співробітники Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche та великих виробників автокомпонентів.



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Масштабні демонстрації відбулися на тлі поглиблення кризи німецького автопрому. Її наслідки особливо помітні у Volkswagen, який наприкінці минулого тижня різко погіршив прогноз прибутку, посиливши побоювання щодо майбутнього галузі.

Volkswagen втрачає позиції на ключових ринках

У п'ятницю Volkswagen знизив прогноз операційної рентабельності на 2026 рік до не більше ніж 1% проти попереднього очікування на рівні щонайменше 4%.

Серед причин компанія назвала погіршення ситуації на китайському ринку, витрати на реструктуризацію та списання близько €6 млрд, пов’язані з брендом Porsche.

На цьому тлі акції Volkswagen у понеділок подешевшали ще на 2,6%. У п’ятницю падіння перевищило 5%, а загалом від початку року капіталізація компанії скоротилася приблизно на 27%.

Китай, який протягом тривалого часу був одним із головних джерел прибутку німецьких автовиробників, поступово втрачає цю роль. Місцеві виробники, зокрема BYD, активно розширюють присутність у Європі, пропонуючи доступніші електромобілі та гібриди. У липні частка китайських брендів на європейському ринку зросла до 11%.

Водночас німецькі компанії змушені витрачати значні кошти на перехід до електромобільності, долати торговельні бар'єри у США та скорочувати витрати на масштабну виробничу інфраструктуру всередині країни.

Дорогі енергоносії та торговельні бар'єри

Проблеми автопрому є частиною ширшої кризи німецької промислової моделі, яка десятиліттями спиралася на відносно дешеву енергію, відкриті міжнародні ринки та високий попит у Китаї.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина втратила доступ до значної частини колишніх енергетичних ресурсів. Зростання витрат на енергоносії погіршило конкурентоспроможність виробництва.

Додатковий тиск створюють події на Близькому Сході. У вересні ціни на бензин і дизельне пальне в Німеччині досягли рекордних значень. Водночас електромобілі, продажі яких у Європі зростають, часто забезпечують виробникам нижчу маржу.

Складнішою стала й робота на американському ринку. Особливо вразливими до тарифної політики США є преміальні бренди Porsche та Audi, які значною мірою залежать від експорту до Сполучених Штатів.

Аналітики також звертають увагу на надлишкові виробничі потужності в Німеччині. На тлі слабкого попиту компаніям доводиться скорочувати випуск продукції, тоді як китайські конкуренти нарощують експорт до Європи та посилюють цінову конкуренцію.

Німецький автопром уже скоротив десятки тисяч робочих місць

За даними галузевої асоціації VDA, з 2019 року автомобільна промисловість Німеччини втратила близько 100 тисяч працівників. Подальші скорочення вже заплановані або розглядаються найбільшими компаніями.

Зокрема:

плани реструктуризації Volkswagen у перспективі можуть торкнутися близько 100 тисяч робочих місць у всьому світі;

BMW скорочує приблизно 8 тисяч посад;

Mercedes-Benz зменшує обсяги виробництва в Німеччині та водночас розширює більш економні виробничі операції в Угорщині.

Особливо відчутними стали втрати серед постачальників автокомпонентів. У період із 2019-го до 2025 року вони скоротили близько 74 тисяч робочих місць, що становить майже чверть їхньої загальної зайнятості.

Таким чином, автомобільна галузь стала виробничим сектором Німеччини, де зайнятість скорочується найшвидше.



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Уряд обіцяє підтримку, але бізнесу потрібні швидші рішення

Уряд канцлера Фрідріха Мерца вже оголосив про створення інфраструктурного фонду обсягом €500 млрд, інвестиційні стимули та заходи для зниження вартості електроенергії й податкового навантаження.

Однак значна частина цих заходів матиме ефект лише через кілька років. Наприклад, зниження корпоративного податку заплановане лише з 2028 року. Тим часом автовиробники вже скорочують персонал, переглядають виробничі плани та переносять інвестиції.

Чого вимагає профспілка IG Metall

Профспілка IG Metall закликає автовиробників гарантувати збереження заводів і робочих місць. Її представники також вимагають від уряду:

знизити витрати підприємств на енергоносії;

посилити захист німецького виробництва від дешевого імпорту;

підтримати конкурентоспроможність національної автомобільної промисловості.

Очільниця IG Metall Крістіане Беннер заявила, що працівники не несуть відповідальності за кризу. Вона також закликала Європейський Союз розширити мита на імпорт китайських автомобілів, щоб захистити європейських виробників.

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