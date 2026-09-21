«Мінфін» разом із партнером АЗК під ТМ Parallel підготували вигідну пропозицію для автовласників.
21 вересня 2026, 11:58
Оформлюйте Автоцивілку на «Мінфін» та отримуйте знижку на пальне від АЗК під ТМ Parallel
Оформлюйте Автоцивілку на «Мінфін» та отримуйте промокод на знижку на пальне в мережі АЗК під ТМ Parallel.
- -4 грн/л на бензини Perfekt та ДП Perfekt
- -2 грн/л на бензин А-95 Євро та ДП Євро
- -1 грн/л на газ
Як скористатися знижкою:
- На касі відскануйте картку лояльності у застосунку Parallel.
- Немає застосунку? Миттєво завантажуйте його або зареєструйтеся на АЗК за номером телефону.
- Покажіть промокод, який ви отримаєте на емейл, оператору на касі.
- Знижка нарахується автоматично.
Промокодом можна скористатися 1 раз на будь-якому АЗК під ТМ Parallel
Пропозиція не діє, якщо купівля або оплата пального здійснюється через застосунок Parallel у розділах «Гаманець» та «PARALLEL PAY».
Оформлюйте автоцивілку онлайн та отримуйте додаткову вигоду для своїх поїздок разом із АЗК під ТМ Parallel.
Джерело: Мінфін
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