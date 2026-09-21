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21 вересня 2026, 11:58

Оформлюйте Автоцивілку на «Мінфін» та отримуйте знижку на пальне від АЗК під ТМ Parallel

«Мінфін» разом із партнером АЗК під ТМ Parallel підготували вигідну пропозицію для автовласників.

«Мінфін» разом із партнером АЗК під ТМ Parallel підготували вигідну пропозицію для автовласників.

Оформлюйте Автоцивілку на «Мінфін» та отримуйте промокод на знижку на пальне в мережі АЗК під ТМ Parallel.

  • -4 грн/л на бензини Perfekt та ДП Perfekt
  • -2 грн/л на бензин А-95 Євро та ДП Євро
  • -1 грн/л на газ

Як скористатися знижкою:

  • На касі відскануйте картку лояльності у застосунку Parallel.
  • Немає застосунку? Миттєво завантажуйте його або зареєструйтеся на АЗК за номером телефону.
  • Покажіть промокод, який ви отримаєте на емейл, оператору на касі.
  • Знижка нарахується автоматично.

Промокодом можна скористатися 1 раз на будь-якому АЗК під ТМ Parallel до 31.12.2026 року.Знижка не сумується з іншими акційними та персональними пропозиціями.

Пропозиція не діє, якщо купівля або оплата пального здійснюється через застосунок Parallel у розділах «Гаманець» та «PARALLEL PAY».

Оформлюйте автоцивілку онлайн та отримуйте додаткову вигоду для своїх поїздок разом із АЗК під ТМ Parallel.

Джерело: Мінфін
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