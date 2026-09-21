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21 вересня 2026, 11:18

Рахунки, нерухомість та компанії за кордоном: що може зацікавити БЕБ

Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з іноземними партнерами у сфері пошуку та повернення активів, протидії відмиванню коштів і розслідування транскордонних фінансових схем. Про це пише юридична компанія WINNER з посиланням на БЕБ.

Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з іноземними партнерами у сфері пошуку та повернення активів, протидії відмиванню коштів і розслідування транскордонних фінансових схем.

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Як повідомило БЕБ 18 вересня, міжнародна взаємодія стає одним із важливих напрямів фінансових розслідувань. Це означає, що економічні кримінальні провадження в Україні дедалі частіше можуть охоплювати активи та операції в інших юрисдикціях.

Які активи та операції можуть зацікавити слідство

Міжнародні механізми можуть застосовуватися, якщо у провадженні фігурують:

  • рахунки в іноземних банках;
  • компанії, зареєстровані в інших країнах;
  • нерухомість та інші активи за кордоном;
  • складні корпоративні структури;
  • міжнародні фінансові операції.

У таких випадках слідство може використовувати не лише інформацію з українських реєстрів і банків, а й дані, отримані завдяки взаємодії з компетентними органами інших держав.

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БЕБ також розвиває аналітичний напрям, спрямований на відстеження руху активів, встановлення джерел походження коштів, фактичних власників майна та можливих транскордонних фінансових схем.

Іноземний рахунок чи компанія не є порушенням

Наявність іноземної компанії, банківського рахунку або активу за кордоном сама по собі не свідчить про порушення законодавства. Підстави для перевірки можуть виникнути, якщо правоохоронці намагаються встановити зв’язок такого майна з імовірним кримінальним правопорушенням.

Які документи варто мати власникам бізнесу

Юристи рекомендують власникам міжнародного бізнесу зберігати документи, які підтверджують:

  • законне походження коштів;
  • економічну мету операцій;
  • реальність діяльності іноземних компаній;
  • структуру власності;
  • підстави набуття активів.

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Якщо кримінальне провадження має міжнародний складник, стратегія правового захисту також має враховувати законодавство і процедури відповідних іноземних юрисдикцій.

Підготувати доказову базу щодо законності походження активів заздалегідь простіше, ніж доводити це після накладення арешту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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