Пенсії рахуватимуть по-новому: у Пенсійному фонді повідомили про важливі зміни

Українцям затвердили нові показники середньої заробітної плати, від яких залежить розрахунок пенсій. Дані стосуються другого кварталу 2026 року, і найвищий показник за цей період зафіксували у червні. Про нові розміри середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, повідомив Пенсійний фонд України .

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Яку середню зарплату врахують під час розрахунку пенсії

Нові показники ПФУ затвердив 20 серпня 2026 року. Вони стосуються квітня, травня та червня.

Розміри середньої заробітної плати становлять:

за квітень 2026 року — 25 001 гривня 55 копійок;

за травень 2026 року — 25 636 гривень 03 копійки;

за червень 2026 року — 28 169 гривень 69 копійок.

Таким чином, протягом другого кварталу розрахунковий показник середньої зарплати зріс більш ніж на 3 тисячі гривень.

Чому ці цифри важливі для пенсіонерів

Йдеться не просто про статистичний показник доходів українців.

Саме середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески, використовується під час визначення розміру пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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На основі цих даних визначають індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тому затверджені показники враховують під час призначення нових пенсій, а також у випадках, коли законодавство передбачає їх перерахунок.