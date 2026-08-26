Польща чи Німеччина: де українці можуть заробити більше у 2026 році

Питання «куди їхати на заробітки» щороку звучить по-новому. У 2026-му Україна впевнено тримає останнє місце серед країн ЄС та кандидатів на вступ за розміром мінімальної зарплати — лише 169 євро на місяць. Для порівняння: у Польщі мінімалка вже сягнула 1119 євро, а в Німеччині — 2343 євро. Портал Visit Ukraine розібрав, де українці справді можуть заробити більше і чи варто орієнтуватися лише на цифри мінімальної зарплати.

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Скільки платять у Німеччині у 2026 році?

Німецький ринок праці неоднорідний. Майже кожен п'ятий житель країни потрапляє до категорії з дуже низьким доходом — це ті, хто заробляє менше 1538 євро на місяць. Низькооплачуваними вважаються працівники з доходом до 3381 євро, а відносно заможними — ті, хто отримує від 3725 до 4540 євро щомісяця. Медіанна зарплата в Німеччині, тобто показник без урахування невеликого відсотка людей з надвисокими доходами, у 2025 році становила трохи більше за 4100 євро.

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Саме через цю нерівномірність уряд Німеччини цьогоріч активно обговорює податкову реформу, покликану підтримати середній клас.

Витрати на життя в Німеччині різняться настільки ж сильно, як і зарплати. У невеликих містах 3500−4000 євро на місяць вистачає для стабільного побуту, тоді як у Мюнхені, Франкфурті, Гамбурзі чи Берліні та сама сума покриє хіба базові потреби — оренда однокімнатної квартири там коштує від 1200 до 1800 євро без комунальних послуг.

Зарплати в Польщі: середні цифри та реальний дохід

Середня зарплата в Польщі 2026 року наблизилася до 10 тисяч злотих, проте цей показник вводить в оману: понад 40% працівників отримують не більше 6802 злотих на місяць. Найкраще заробляють ті, хто працює у видобувній та цифровій галузях. Щоб потрапити до топ-30% найбільш високооплачуваних, потрібно заробляти від 10 257 злотих щомісяця.

Якщо порівняти доходи після сплати податків, у Польщі виходить близько 85 000 гривень, тоді як в Україні — приблизно 21,8 тисячі. Різниця майже вчетверо на користь Польщі, і саме тому потік трудової міграції в цьому напрямку не спадає.

Скільки насправді заробляють українці?

Тут цифри середніх зарплат по країні мало що пояснюють. Все менше українців у Польщі погоджуються на некваліфіковану роботу — за оцінкою експертки з працевлаштування Галини Кіріченко, наразі не за фахом працює близько 36%.

Багато хто вже вивчив мову, здобув місцеву освіту або підтвердив кваліфікацію, а це відкриває доступ до стабільніших і краще оплачуваних вакансій. Теза про українців як виключно дешеву робочу силу дедалі менше відповідає реальному стану польського ринку праці — зарплата тут залежить від кваліфікації й відпрацьованих годин, а не від громадянства.

У Німеччині картина інша. Блогерка Людмила Русіна, яка живе в країні з 2022 року, розповідає, що багатьом біженцям доводиться погоджуватися на роботу з мінімальною оплатою — або на суму, яка перевищує мінімум лише на 300−400 євро.

За її словами, навіть фахівці з гарною освітою й досвідом часто отримують пропозиції на межі мінімальної ставки, оскільки роботодавці свідомо цим користуються. Втім, за словами блогерки, навіть мінімальної зарплати в Німеччині достатньо для комфортного життя — головне не орієнтуватися на обіцянки про надвисокі доходи без розуміння, що за ними стоїть.

Що із зарплатою в Україні

Якписав «Мінфін», у червні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні. Найвищі зарплати традиційно зафіксовано в Києві, а найнижчі — у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні.