Стало відомо, чому Зеленський не підписує податок на OLX

Президент України Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ через правки про PEPів, додані туди народними депутатами. Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

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Що відомо

«У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб», — сказав Марченко.

За його словами, це викликало негативну реакцію європейських колег, які зараз спільно з українськими представниками надали версію, як можна уточнити закон.

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Марченко зазначив, що підписання законопроєкту про цифрові платформи потребуватиме додаткових змін до законопроєкту про PEP.

«Ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично, у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи заблокували б будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу», — додав міністр.

На питання, коли все ж таки Зеленський може підписати законопроєкт, Марченко відповів, що це станеться після того, як буде видно шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.

Нагадаємо

9 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, який назвали «податком на OLX». Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших.

«Мінфін» писав, що 8 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ.