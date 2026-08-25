ТОП-5 головних новин: перерахунок пенсії, ставки по депозитам та вклади в банках

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробити

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде — щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

Банки посилять конкуренцію «за гривню»: що буде зі ставками по депозитам

З початком осені банківський сектор увійде в період підвищеної економічної чутливості, однак передумов для різких або неконтрольованих змін наразі немає. Головними факторами для банків стануть: інфляційна динаміка, нові монетарні орієнтири Нацбанку, воєнні ризики для енергетики та логістики, стан зовнішньої торгівлі, сезонне пожвавлення попиту на кредити й конкуренція банків за кошти вкладників.

Українці в Португалії можуть претендувати на виплату понад 5 тис. євро

Іноземні працівники, підприємці та цифрові кочівники, які легально проживають у Португалії, можуть отримати державну фінансову підтримку в розмірі понад 5 тис. євро при переїзді у внутрішні райони країни в рамках програми Emprego Interior MAIS.

Сінгапур надасть $55 000 підтримки на кожну дитину до 17 років. А що в Україні?

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг під час Національного мітингу 23 серпня оголосив новий пакет підтримки сімей. Кожна дитина-громадянин країни матиме право приблизно на 70 000 сінгапурських доларів, або близько $55 150, прямої державної підтримки від народження до 17 років.

Вклади українців у банках зросли до рекордних 1,75 трлн грн

Станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 750,6 млрд грн. Це на 1,3 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.