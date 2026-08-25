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25 серпня 2026, 20:00

ТОП-5 головних новин: перерахунок пенсії, ставки по депозитам та вклади в банках

Головне за вівторок, 25 серпня

Головне за вівторок, 25 серпняПрацюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробитиПрацюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня.

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробити

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде — щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

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Джерело: Мінфін
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