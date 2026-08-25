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25 серпня 2026, 11:37

Банки посилять конкуренцію «за гривню»: що буде зі ставками по депозитам

З початком осені банківський сектор увійде в період підвищеної економічної чутливості, однак передумов для різких або неконтрольованих змін наразі немає. Головними факторами для банків стануть: інфляційна динаміка, нові монетарні орієнтири Нацбанку, воєнні ризики для енергетики та логістики, стан зовнішньої торгівлі, сезонне пожвавлення попиту на кредити й конкуренція банків за кошти вкладників. Про це розповів голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

З початком осені банківський сектор увійде в період підвищеної економічної чутливості, однак передумов для різких або неконтрольованих змін наразі немає.

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Що впливатиме на економіку та банки у вересні

На думку банкіра, одним із головних факторів стане можливе пришвидшення інфляції. Подорожчання пального, додаткові витрати бізнесу на енергетичну автономність, складніша логістика та наслідки атак на інфраструктуру поступово закладаються у собівартість товарів і послуг.

Цілком можливо, що вже у вересні річна інфляція може наблизитися до 10%. Саме тому, як вважає Сергій Мамедов, рішення НБУ наприкінці липня підвищити облікову ставку до 15,5% фактично стало дією «на випередження»: регулятор намагається не допустити розпалення інфляційних та курсових «недуг» і водночас зберегти привабливість гривневих інструментів.

Другим важливим фактором залишатимуться воєнні ризики для енергетики, логістики та паливної інфраструктури.

Ще одним викликом може стати тенденція до погіршення зовнішньоторговельного балансу. За січень-липень імпорт товарів становив $58,1 млрд, тоді як експорт лише $24,1 млрд. Тобто на кожен долар товарного експорту припадало близько $2,4 імпорту. Проблеми з морською логістикою можуть додатково обмежувати експортні надходження.

Водночас цей ризик значною мірою врівноважується міжнародною фінансовою підтримкою та значним обсягом міжнародних резервів, що дає Нацбанку можливість утримувати валютний ринок у контрольованих межах керованого.

Депозити та кредити: восени банки посилять конкуренцію за клієнта

Восени одним із помітних трендів банківського сектору може стати посилення конкуренції одразу за двома напрямами: за кошти вкладників та за якісного позичальника.

На думку Сергія Мамедова, у вересні конкуренція за вкладників може ще більше загостритися. Після підвищення облікової ставки до 15,5% банки отримали додатковий стимул переглядати дохідність строкових вкладів.

Тому середні ставки за гривневими депозитами можуть перебувати переважно в межах 13,5−15% річних, а найпривабливіші пропозиції з бонусними умовами сягатимуть 17,5−18%. Порівняно з літніми показниками окремі банки можуть збільшити дохідність приблизно на 0,3−0,5 в. п.

Водночас дорожчий ресурс впливатиме і на кредитний ринок. За базового сценарію ставки за стандартними банківськими кредитами можуть зрости приблизно на 0,5−1 в. п. Однак це не означатиме згортання кредитування. Навпаки, банки продовжуватимуть конкурувати за платоспроможних клієнтів, пропонуючи власні гнучкі програми, партнерські продукти та спеціальні умови для окремих категорій позичальників.

Ситуація на валютному ринку у вересні

На думку експерта, ситуація на валютному ринку залежатиме насамперед від здатності Нацбанку й надалі утримувати баланс між попитом та пропозицією валюти.

Режим «керованої гнучкості» залишатиметься головним запобіжником від різких курсових змін, а ситуативні «перекоси» НБУ компенсуватиме валютними інтервенціями.

Банкір вважає, що попит на валюту підтримуватимуть імпортери енергоресурсів, пального та обладнання в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону. Водночас на пропозицію валюти можуть тиснути менші експортні надходження та складнощі з морською логістикою.

Він вважає, що у вересні курс долара може перебувати в межах 45−45,8 грн/$, а євро — 51,5−53 грн/€.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
25 серпня 2026, 12:33
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Если бы НБУ перестал продавать банкам шаровые ОВДП, то банки дрались бы за клиентов!
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