Сінгапур надасть $55 000 підтримки на кожну дитину до 17 років. А що в Україні?

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг під час Національного мітингу 23 серпня оголосив новий пакет підтримки сімей. Як повідомляє Bloomberg , кожна дитина-громадянин країни матиме право приблизно на 70 000 сінгапурських доларів , або близько $55 150, прямої державної підтримки від народження до 17 років.

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Йдеться не про одноразову виплату батькам. Кошти розподілятимуться між кількома програмами протягом 16 років.

Як працюватиме нова підтримка

При народженні дитина отримуватиме 10 000 сінгапурських доларів Baby Gift та ще 5000 доларів на медичний рахунок MediSave. На Child Development Account держава внесе стартові 5000 доларів і може додатково співфінансувати рахунок у розмірі до 5000 доларів.

Коли дитині виповнюється один рік, і до 16 років включно передбачені щорічні Child Credits по 2000 доларів. Загалом це 32 000 доларів. У 17 років дитині додатково перерахують 10 000 доларів для фінансування післяшкільної освіти. Окремо зберігаються щорічні внески Edusave протягом навчання у школі.

Нові правила поширять не лише на новонароджених. Пакет застосують до всіх громадян Сінгапуру, яким у 2026 році виповнюється від 1 до 17 років. Вони отримають виплати відповідно до свого віку.

Рішення ухвалили на тлі рекордно низької народжуваності: сумарний коефіцієнт народжуваності Сінгапуру у 2025 році становив 0,87 дитини на жінку.

Влада одночасно збільшує підтримку батьків іншими способами. Зокрема, оплачувану відпустку для догляду за дитиною розширять до 8 днів для сімей з однією дитиною, 10 днів — із двома та 12 днів — із трьома або більше дітьми.

Держава також планує поступово знизити плату за субсидовані дитячі садки до 150 сінгапурських доларів на місяць.

При цьому уряд прямо визнає, що фінансові стимули самі по собі не гарантують зростання народжуваності. Новий підхід передбачає довгострокову підтримку сімей від народження дитини до її навчання та вступу до закладів вищої освіти, щоб полегшити фінансове навантаження на родини.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, в Україні смертність майже вчетверо перевищила народжуваність. За перші шість місяців 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Це означає, що на одного новонародженого припадає понад троє померлих, а загальний розрив між кількістю народжень і смертей наблизився до співвідношення 1 до 4.

За кожну дитину держава виплачує 50 000 грн одноразово. Право має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або сервіс «єМалятко».

Крім того, батьки можуть отримувати 7000 грн щомісяця на дитину до досягнення нею одного року або 10 500 грн щомісяця, якщо сім'я виховує дитину з інвалідністю.