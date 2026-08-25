Сінгапур надасть $55 000 підтримки на кожну дитину до 17 років. А що в Україні?

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 серпня 2026, 16:10

Сінгапур надасть $55 000 підтримки на кожну дитину до 17 років. А що в Україні?

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг під час Національного мітингу 23 серпня оголосив новий пакет підтримки сімей. Як повідомляє Bloomberg, кожна дитина-громадянин країни матиме право приблизно на 70 000 сінгапурських доларів, або близько $55 150, прямої державної підтримки від народження до 17 років.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг під час Національного мітингу 23 серпня оголосив новий пакет підтримки сімей.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Йдеться не про одноразову виплату батькам. Кошти розподілятимуться між кількома програмами протягом 16 років.

Як працюватиме нова підтримка

При народженні дитина отримуватиме 10 000 сінгапурських доларів Baby Gift та ще 5000 доларів на медичний рахунок MediSave. На Child Development Account держава внесе стартові 5000 доларів і може додатково співфінансувати рахунок у розмірі до 5000 доларів.

Коли дитині виповнюється один рік, і до 16 років включно передбачені щорічні Child Credits по 2000 доларів. Загалом це 32 000 доларів. У 17 років дитині додатково перерахують 10 000 доларів для фінансування післяшкільної освіти. Окремо зберігаються щорічні внески Edusave протягом навчання у школі.

Нові правила поширять не лише на новонароджених. Пакет застосують до всіх громадян Сінгапуру, яким у 2026 році виповнюється від 1 до 17 років. Вони отримають виплати відповідно до свого віку.

Рішення ухвалили на тлі рекордно низької народжуваності: сумарний коефіцієнт народжуваності Сінгапуру у 2025 році становив 0,87 дитини на жінку.

Влада одночасно збільшує підтримку батьків іншими способами. Зокрема, оплачувану відпустку для догляду за дитиною розширять до 8 днів для сімей з однією дитиною, 10 днів — із двома та 12 днів — із трьома або більше дітьми.

Держава також планує поступово знизити плату за субсидовані дитячі садки до 150 сінгапурських доларів на місяць.

При цьому уряд прямо визнає, що фінансові стимули самі по собі не гарантують зростання народжуваності. Новий підхід передбачає довгострокову підтримку сімей від народження дитини до її навчання та вступу до закладів вищої освіти, щоб полегшити фінансове навантаження на родини.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, в Україні смертність майже вчетверо перевищила народжуваність. За перші шість місяців 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Це означає, що на одного новонародженого припадає понад троє померлих, а загальний розрив між кількістю народжень і смертей наблизився до співвідношення 1 до 4.

За кожну дитину держава виплачує 50 000 грн одноразово. Право має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або сервіс «єМалятко».

Крім того, батьки можуть отримувати 7000 грн щомісяця на дитину до досягнення нею одного року або 10 500 грн щомісяця, якщо сім'я виховує дитину з інвалідністю.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+58
kadaad1988
kadaad1988
25 серпня 2026, 16:20
#
А в Украине власть и чинуши набивают себе карманы…
+
+13
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 16:29
#
В цифровой цивилизации у рабов повышается финансовая грамотность → рабы отказываются от невыгодных для них финансовых решений → далее будет замещение местных рабов на импортных рабов (на менее развитых).

Платить рабам за размножение по рыночным тарифам рабовладельцы не будут. Им выгоднее импортировать.
+
0
akaMIK
akaMIK
25 серпня 2026, 16:29
#
Крутяки
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
25 серпня 2026, 16:56
#
А они могут наслаждаться тем как горят маркетплейсы их кровного врага и как они ноют на заправках? Нет. Лучше смотреть на слезы орков и ванек-встанек «не интересующихся политикой» чем получать 55 тыс растянутые на 17 лет. Наша победа принесет нам намного больше радости (а может даже и территорий) на поколения вперед.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами