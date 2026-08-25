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25 серпня 2026, 14:08

Вклади українців у банках зросли до рекордних 1,75 трлн грн

Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 750,6 млрд грн. Це на 1,3 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 750,6 млрд грн.

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Як розподіляються вклади за валютою та розміром

Із загальної суми вкладів фізичних осіб:

  • у національній валюті — 1 155,0 млрд грн (зменшення на 1,9 млрд грн за липень);
  • в іноземній валюті — 595,6 млрд грн (зростання на 3,2 млрд грн за липень).

Тобто гривневі вклади трохи скоротилися, тоді як валютні — зросли, і саме це забезпечило загальний приріст суми вкладів за місяць.

Окремо в статистиці виділяють вклади фізичних осіб-підприємців (ФОП), на них припадає 3,2% від загальної кількості вкладників і 11,7% від загальної суми вкладів. Сума вкладів ФОП зросла до 204,7 млрд грн. Такі вклади так само підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За розміром вклади розподіляються так:

  • від 10 до 200 000 грн — 25,92%;
  • від 200 000 до 600 000 грн — 20,73%;
  • від 600 000 до 1 000 000 грн — 10,56%;
  • від 1 000 000 до 2 000 000 грн — 12,86%;
  • від 2 000 000 до 4 000 000 грн — 10,68%;
  • від 4 000 000 до 5 000 000 грн — 2,82%;
  • понад 5 000 000 грн — 16,43%.

За строками до погашення станом на 1 серпня 2026 року 71,07% вкладів припадає на вклади до запитання, а 28,93% — на строкові вклади. З-поміж строкових: 17,32% — до 3 місяців, 7,2% — від 3 до 6 місяців, 3,72% — від 6 місяців до року, 0,69% — понад рік.

Які гарантії діють на вклади під час війни

З 13 квітня 2022 року, коли набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення на вклади фізичних осіб, включно з ФОП, поширюються 100% гарантії без обмеження суми.

Після завершення цього тримісячного періоду максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників українських банків становитиме 600 тис. грн.

Наразі учасниками Фонду гарантування вкладів є всі банки України. Станом на 1 серпня 2026 року в реєстрі налічувалося 59 банків.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив актуалізований список позичальників неплатоспроможних банків 2026 року.

Наразі в переліку фігурують позичальники дванадцяти банків: Мотор-Банк, РВС Банк, Комінвестбанк, Мегабанк, Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, М Р Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк «Фінанси та Кредит», С П Банк, Укркомунбанк, ЧБРР.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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