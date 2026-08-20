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20 серпня 2026, 16:41

Українцям радять почати готуватися до пенсії за 20−30 років до неї: ось чому

Українцям варто починати формувати власні пенсійні накопичення за 20−30 років до виходу на пенсію, а не відкладати це питання до 45−55 років. Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк розповів у матеріалі для «Бізнес Цензора».

Українцям варто починати формувати власні пенсійні накопичення за 20−30 років до виходу на пенсію, а не відкладати це питання до 45−55 років.

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За його словами, довгострокові заощадження мають стати одним із джерел фінансової незалежності людини у старшому віці. Один із запропонованих інструментів — особовий інвестиційний рахунок, через який можна буде формувати довгостроковий портфель із грошей та цінних паперів.

«Якщо людина інвестує на строк від трьох років і дотримується визначених умов, дохід від таких інвестицій може отримати податкові пільги», — пояснив Семенюк.

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Які інструменти пропонують запровадити

За словами голови НКЦПФР, законодавчі пропозиції щодо особових інвестиційних рахунків вже підготовлені. Він розраховує, що Верховна Рада зможе розглянути їх до кінця 2026 року.

Механізм має стимулювати українців спрямовувати частину доходів не на поточне споживання, а на формування власного капіталу на тривалий період.

Ще одним напрямом Семенюк назвав розвиток добровільної пенсійної системи. Відповідний законопроєкт планують винести на розгляд парламенту восени.

«Для мене головний критерій дуже простий: якщо людина відкладає кошти 20−30 років, вона повинна мати максимально зрозумілу й надійну систему захисту цих накопичень. Я хочу, щоб вихід на пенсію для українця був не тривожним, а світлим днем — коли людина розуміє, що має фінансовий ресурс і може дозволити собі жити так, як планувала», —сказав Семенюк

Потреба в додаткових джерелах доходу після завершення трудової діяльності залишається актуальною на тлі невисокого рівня пенсій в Україні. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в країні було майже 9,98 млн пенсіонерів. Середня пенсія становила 7273 грн, або близько $163.

Водночас із 2 серпня діють нові правила призначення пенсій. Зокрема, спрощено процедуру збору документів, а окремі періоди роботи можуть зараховуватися до страхового стажу навіть за несплати роботодавцем єдиного соціального внеску.

За оцінкою Семенюка, саме поєднання державної пенсії з довгостроковими особистими накопиченнями може дати людині більше фінансової свободи після завершення роботи.

Нагадаємо, що Сергій Корецький подав до Верховної Ради проєкт програми діяльності на 2026−2027 роки. Зокрема, в ньому говориться, що до кінця 2027 року уряд хоче перейти до нової пенсійної моделі замість фіксації мінімальної виплати на рівні 6 тис. грн.

Система має враховувати страховий стаж і сплачені внески, а також передбачати добровільні накопичення.

Читайте також: Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
TAN72
TAN72
20 серпня 2026, 17:00
#
А есть смысл, инфляция всё съест
+
+60
vovan9870
vovan9870
20 серпня 2026, 17:12
#
Дайте дозвіл українцям страхуватися в австрійському пенсійному фонді і не морочте голову з черговими МММ
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
20 серпня 2026, 18:11
#
Сейчас молодые украинцы готовятся к пенсии очень просто — уезжают на ПМЖ за границу и меняют гражданство.
+
0
nsns3212
nsns3212
20 серпня 2026, 18:41
#
Пенсия солидарная, *** вы будете норм получать если не чиновник или судья
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 серпня 2026, 20:32
#
*** ты не получишь дурачек.
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 серпня 2026, 20:33
#
Не с кого налоги собирать

в год убыль населения 1.63 млн со слов Дубинского
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 серпня 2026, 20:34
#
Если вам дебилы хочется ждать 65 лет ждите.

я вне игры. после войны выеду если с ногами и руками останусь ©
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