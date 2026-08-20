Українцям радять почати готуватися до пенсії за 20−30 років до неї: ось чому

Українцям варто починати формувати власні пенсійні накопичення за 20−30 років до виходу на пенсію, а не відкладати це питання до 45−55 років. Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк розповів у матеріалі для «Бізнес Цензора».

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За його словами, довгострокові заощадження мають стати одним із джерел фінансової незалежності людини у старшому віці. Один із запропонованих інструментів — особовий інвестиційний рахунок, через який можна буде формувати довгостроковий портфель із грошей та цінних паперів.

«Якщо людина інвестує на строк від трьох років і дотримується визначених умов, дохід від таких інвестицій може отримати податкові пільги», — пояснив Семенюк.

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Які інструменти пропонують запровадити

За словами голови НКЦПФР, законодавчі пропозиції щодо особових інвестиційних рахунків вже підготовлені. Він розраховує, що Верховна Рада зможе розглянути їх до кінця 2026 року.

Механізм має стимулювати українців спрямовувати частину доходів не на поточне споживання, а на формування власного капіталу на тривалий період.

Ще одним напрямом Семенюк назвав розвиток добровільної пенсійної системи. Відповідний законопроєкт планують винести на розгляд парламенту восени.

«Для мене головний критерій дуже простий: якщо людина відкладає кошти 20−30 років, вона повинна мати максимально зрозумілу й надійну систему захисту цих накопичень. Я хочу, щоб вихід на пенсію для українця був не тривожним, а світлим днем — коли людина розуміє, що має фінансовий ресурс і може дозволити собі жити так, як планувала», —сказав Семенюк

Потреба в додаткових джерелах доходу після завершення трудової діяльності залишається актуальною на тлі невисокого рівня пенсій в Україні. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в країні було майже 9,98 млн пенсіонерів. Середня пенсія становила 7273 грн, або близько $163.

Водночас із 2 серпня діють нові правила призначення пенсій. Зокрема, спрощено процедуру збору документів, а окремі періоди роботи можуть зараховуватися до страхового стажу навіть за несплати роботодавцем єдиного соціального внеску.

За оцінкою Семенюка, саме поєднання державної пенсії з довгостроковими особистими накопиченнями може дати людині більше фінансової свободи після завершення роботи.

Нагадаємо, що Сергій Корецький подав до Верховної Ради проєкт програми діяльності на 2026−2027 роки. Зокрема, в ньому говориться, що до кінця 2027 року уряд хоче перейти до нової пенсійної моделі замість фіксації мінімальної виплати на рівні 6 тис. грн.

Система має враховувати страховий стаж і сплачені внески, а також передбачати добровільні накопичення.

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