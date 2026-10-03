Німеччина дасть €250 млн на енергетику України: скільки вже зібрав Фонд підтримки

У вересні 2026 року через Фонд підтримки енергетики України уклали контракти на постачання критично важливого обладнання на близько €25,6 млн. Про це пов ідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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Йдеться про силові трансформатори, комутаційне та кабельне обладнання, спецтехніку, обладнання для енергетичної інфраструктури та засоби захисту.

За цей же місяць українські енергетичні компанії отримали через Фонд обладнання ще приблизно на €6,1 млн. Його використовують для підтримки роботи, відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

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Нові внески партнерів



Водночас партнери оголосили про нові внески до Фонду. Німеччина надасть €250 млн, а Естонія — €100 тис.

Загалом до Фонду вже надійшло майже €2,159 млрд грантових коштів. Їх надали 40 іноземних донорів із 26 країн, а також три міжнародні організації.

Таким чином, Фонд залишається одним із ключових механізмів залучення міжнародної допомоги для відновлення та захисту української енергосистеми.

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