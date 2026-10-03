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3 жовтня 2026, 9:42

Уряд скоротив 530 тисяч грн із виплат працівникам, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів

Кабінет Міністрів скоротив раніше виділене фінансування державної допомоги працівникам, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських ракетних і дронових атак. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, пославшись на урядове розпорядження від 30 вересня 2026 року № 990-р.

Кабінет Міністрів скоротив раніше виділене фінансування державної допомоги працівникам, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських ракетних і дронових атак.
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За її словами, за січень-березень фінансування програми зменшили на 530,1 тис. грн. Йдеться про працівників, які відновлювали об'єкти енергетики, ЖКГ та залізничного транспорту.

Раніше уряд повідомляв про спрямування на цю програму понад 535 млн грн із резервного фонду. Зокрема, у лютому було виділено 298 млн грн, а в березні — майже 243 млн грн. Кошти призначалися для доплат людям, які відновлювали критичну інфраструктуру після обстрілів.


Читайте також: Уряд залишив 2600 грн доплати вчителям: виплати отримають 23,6 тисячі педагогів


Промовистий сімволічний жест


Южаніна зазначила, що скорочення на 530,1 тис. грн є незначним у масштабах державного бюджету, однак звернула увагу на сам факт зменшення фінансування цієї програми.

Водночас уряд наприкінці вересня заявив про необхідність пріоритезації бюджетних видатків через обмеженість фінансового ресурсу та відставання зовнішнього фінансування від запланованих обсягів.


Як ми писали, Уряд спрямує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 жовтня 2026, 10:36
#
Напомню, что в феврале 2025 года этот депутат заявляла, что с 1 марта 2025 года на АЗС прекратится продажа бензина из-за изменений бланков отчетности… и что?
По факту это дешевый популизм рассчитанный на «широкие массы».
Для полноты понимания вопроса , надо было привести выдержку стенограммы заседания КабМина, в которой обсуждалась сама необходимость этих изменений, а потом привести первоисточник. как само распоряжение 990 -р так и исходные документы.
Читаем
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2026 р. № 990-р ЗМІНИ, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2026 р. № 170 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» (Офіційний вісник України, 2026 р., № 22, ст. 1579, № 44, ст. 2949):
1) в абзаці першому цифри «252 020» замінити цифрами «251 689,899»; (Київської міської військової адміністрації)
2) в абзаці другому цифри «155 800» замінити цифрами «155 780»; (Міністерству енергетики)
3) в абзаці третьому цифри «96 220» замінити цифрами «95 909,899». (Міністерству розвитку громад та територій)
+
+14
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 жовтня 2026, 10:37
#
Удивляет. как журналисты, эксперты, от «Минфин» опубликовали эту «супер — пупер» новость и даже не разобрались в искомых цифрах!
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