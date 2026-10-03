Уряд скоротив 530 тисяч грн із виплат працівникам, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів

Кабінет Міністрів скоротив раніше виділене фінансування державної допомоги працівникам, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських ракетних і дронових атак. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, пославшись на урядове розпорядження від 30 вересня 2026 року № 990-р.

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За її словами, за січень-березень фінансування програми зменшили на 530,1 тис. грн. Йдеться про працівників, які відновлювали об'єкти енергетики, ЖКГ та залізничного транспорту.

Раніше уряд повідомляв про спрямування на цю програму понад 535 млн грн із резервного фонду. Зокрема, у лютому було виділено 298 млн грн, а в березні — майже 243 млн грн. Кошти призначалися для доплат людям, які відновлювали критичну інфраструктуру після обстрілів.



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Промовистий сімволічний жест



Южаніна зазначила, що скорочення на 530,1 тис. грн є незначним у масштабах державного бюджету, однак звернула увагу на сам факт зменшення фінансування цієї програми.

Водночас уряд наприкінці вересня заявив про необхідність пріоритезації бюджетних видатків через обмеженість фінансового ресурсу та відставання зовнішнього фінансування від запланованих обсягів.



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