Майже 30 АЗС в США подали до суду на Lukoil: компанію звинувачують у завищенні цін

Як пише Bloomberg, власники майже 30 автозаправних станцій Lukoil у Нью-Джерсі та Пенсильванії розпочали судовий спір із російською нафтовою компанією, звинувачуючи її у завищенні цін на паливо для франчайзі. Lukoil намагалася домогтися відхилення позову ще до розгляду справи по суті, але суд у Нью-Джерсі відмовив компанії.

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Позов подали 20 власників АЗС у Нью-Джерсі та дев'ять у Пенсильванії. Вони стверджують, що Lukoil фактично перекладає на франчайзі частину своїх фінансових проблем, що виникли після посилення американських санкцій проти Росії та перебоїв у роботі російської нафтової галузі.

За словами позивачів, компанія встановлювала для них завищені ціни на бензин, через що вони зазнали багатомільйонних збитків. Крім того, франчайзі заявляють, що їх змушували працювати у свідомо збиткові години, виставляли додаткові рахунки за технічне обслуговування та не надавали достатнього фінансування для необхідного ремонту АЗС.

Lukoil заперечує претензії. Представники компанії стверджують, що суперечки щодо окремих умов роботи франчайзі не доводять незаконного чи необґрунтованого ціноутворення.

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Чому виник конфлікт

Проблема загострилася після того, як американські санкції скоротили доступ Lukoil до частини міжнародних доходів. Одночасно російська компанія зіткнулася з наслідками атак нафтогазову інфраструктуру РФ.

Франчайзі вважають, що на тлі цих проблем Lukoil намагається компенсувати втрати за рахунок американських партнерів, продаючи їм паливо за цінами, які вони вважають надмірними.

Компанія намагалася закрити справу на початковому етапі, проте суддя відхилив відповідне клопотання. Таким чином, власники АЗС отримали можливість продовжити судовий процес і доводити, що цінова політика Lukoil та інші вимоги компанії завдали їм фінансових збитків.



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