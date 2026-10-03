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3 жовтня 2026, 16:00

Міністр фінансів розкрив, де Україні не вистачає грошей: окремо бюджет і $27 млрд на оборону

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив ситуацію з фінансуванням України та наголосив, що бюджетні й військові потреби потрібно розглядати окремо.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив ситуацію з фінансуванням України та наголосив, що бюджетні й військові потреби потрібно розглядати окремо.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНа невійськові видатки потрібно $29,5 млрдДо кінця 2026 року Україна має отримати від міжнародних партнерів $29,5 млрд для фінансування невійськових видатків держбюджету — соціальних виплат, роботи державних установ та інших цивільних потреб.
Міністр фінансів Сергій Марченко
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На невійськові видатки потрібно $29,5 млрд

До кінця 2026 року Україна має отримати від міжнародних партнерів $29,5 млрд для фінансування невійськових видатків держбюджету — соціальних виплат, роботи державних установ та інших цивільних потреб.

За словами Марченка, понад $3 млрд із цієї суми вже надійшли, а решту Україна має отримати за умови виконання погоджених із партнерами зобов'язань. Йдеться, зокрема, про ухвалення необхідних законів і урядових рішень. Міністр заявив, що за виконання цих умов окремого фінансового розриву за цивільним напрямом не буде.

На оборону є €17 млрд, але Міноборони заявило про додаткові $27 млрд

Окремо від коштів на бюджет Україна має гарантоване фінансування від ЄС у межах Ukraine Support Loan (USL) на закупівлю зброї та безпілотників.

До кінця 2026 року доступними залишаються €17 млрд. Марченко зазначив, що Україна домовилася з Єврокомісією пришвидшити погодження запитів на використання цих грошей.

Водночас у серпні Міністерство оборони визначило додаткову потребу в оборонному фінансуванні на $27 млрд — тобто суму, яка потрібна навіть після повного використання коштів USL.

Цю потребу Україна вже частково закриває власними ресурсами. За словами Марченка, понад $7 млрд буде знайдено за рахунок економії та перерозподілу видатків. Ще близько $12 млрд Україна розраховує залучити спільними з партнерами зусиллями.

Читайте також: Понад 159 млрд грн на оборону: НБУ показав, скільки коштів уже переказали зі спецрахунку

Мінфін і МО шукають $8 млрд


Таким чином, якщо від загальної додаткової потреби у $27 млрд відняти понад $7 млрд внутрішніх ресурсів та близько $12 млрд, які планують знайти спільно, ще близько $8 млрд залишаються без визначеного джерела покриття. Це розрахунок із наведених міністром сум, а не окрема оцінка Мінфіну.

Єврокомісія, за словами Марченка, не зможе покрити цю частину у 2026 році, оскільки наразі не має відповідного фінансового інструменту. Україна разом із Міноборони продовжує шукати джерела фінансування.

Як ми повідомляли: На оборону бракує $27 млрд: $7 млрд уряд планує знайти через жорстку економію

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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