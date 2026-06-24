Кабмін має за місяць доопрацювати пенсійну реформу: що зміниться для українців

Кабінет міністрів за місяць має повернути на розгляд профільного парламентського комітету доопрацьовану пенсійну реформу. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує Кабмін

«Пенсійна реформа, яку нам зараз представив Кабінет міністрів, — це 6 тис. грн мінімальної пенсії, скасування кланових пенсій і зміна формули нарахування пенсій. Ми поставили багато питань і відправили її на доопрацювання. Через місяць вони мають повернутися з готовою пенсійною реформою», — сказав Гетманцев.

Він висловив переконання, що реформа обов’язково відбудеться, але її впровадження буде розстроченим в часі через відсутність фінансового ресурсу для одномоментного запуску.

Чи підвищуватимуть пенсійний вік

Відповідаючи на запитання щодо суттєвого погіршення демографічної ситуації в Україні під час війни, народний депутат наголосив, що не братиме на себе місію першим ініціювати розмову про необхідність підвищення пенсійного віку, а також не порушуватиме питання зміни ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Гетманцев підкреслив, що підвищення виплат має відбуватися поступово, а головним джерелом фінансування реформи стане виведення заробітних плат із тіні, що дасть поштовх для збільшення надходжень від ЄСВ до Пенсійного фонду та ПДФО до бюджету. На його думку, наразі податковий контроль за виплатою доходів недостатньо ефективний.

Коментуючи занепокоєння інвесторів через те, що кількість працюючих в Україні вже менша за кількість пенсіонерів, нардеп зазначив, що наразі неможливо зробити точні математичні розрахунки через високу частку тіньового сектору. За його оцінкою, коли понад половина зарплат перебуває в тіні, прорахувати параметри системи неможливо, саме тому й необхідна реформа, яка потребуватиме тривалого часу на впровадження.

Він додав, що держава має дати людям реальний прожитковий мінімум, чіткі терміни його досягнення, нормальний коефіцієнт заміщення на рівні 40%, справедливу формулу, індексацію та запровадити другий накопичувальний рівень.

Нова пенсійна реформа

Раніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін заявляв, що нинішня демографічна ситуація та стан пенсійної системи створюють найбільш сприятливі умови для запуску комплексної пенсійної реформи. За його словами, уряд працює над її дизайном спільно з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами, аби забезпечити сталість системи щонайменше на наступні 20 років.

Читайте також: Три пенсії замість однієї: в Україні готують нову пенсійну реформу

У Мінсоцполітики пояснювали, що завдяки попередньому підвищенню пенсійного віку та вимог до страхового стажу у найближчі два десятиліття очікується поступове покращення співвідношення між платниками внесків і отримувачами пенсій. Наразі це співвідношення фактично становить один до одного.

Запропонована модель реформи передбачає запровадження гарантованої базової виплати за віком — не нижче 6 тис. грн, а також солідарної частини пенсії з максимально прямим зв’язком між сплаченими внесками та розміром майбутньої виплати.

За даними Мінсоцполітики, нині понад 4,3 млн пенсіонерів в Україні отримують пенсію за віком нижчу за 6 тис. грн. Водночас середній розмір пенсії, закладений у бюджеті Пенсійного фонду на цей рік, становить 6,5 тис. грн.

Читайте також: Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Для переходу до нової моделі уряд також планував відв'язати від прожиткового мінімуму понад 180 видів соціальних виплат. Для цього передбачалося ухвалення кількох законопроєктів.

Крім того, з 1 березня 2026 року Кабмін провів індексацію пенсій на 12,1% для всіх пенсіонерів, які отримують виплати безпосередньо через Пенсійний фонд України. За даними уряду, цей показник на 4% перевищив рівень інфляції за попередній рік.