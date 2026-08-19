Головне за середу, 19 серпня
Топ-5 новин за середу: контроль на дорогах, зміни для біженців у Швейцарії та штиль на дипозитному ринку
Топ-5 банків, у яких населення найактивніше розміщувало депозити в гривні та валюті
На депозитному ринку триває штиль. За останні два тижні свої пропозиції для приватних клієнтів відкоригували лише 2 банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку і які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Голову НБУ Пишного чекають в Раді через ситуацію довкола Сенс Банку
Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, на 11.00 голову Національного банку Андрія Пишного для доповіді щодо ситуації довкола державного Сенс Банку. Відповідну пропозицію, яку підтримали 155 парламентаріїв, поставив на голосування народний депутат Ярослав Железняк.
З початку 2023 року індекс українського боргу зріс приблизно на 150%
Українські облігації стали однією з найдоходніших ставок на ринку боргу країн, що розвиваються. З початку 2023 року індекс українського боргу зріс приблизно на 150%, а лише з початку 2026 року — на 12%.
В Україні з 20 серпня посилюють контроль на дорогах: де з'являться нові камери
Із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів у країні зросте до 426.
Status S у Швейцарії надаватимуть не всім українцям: що зміниться з 20 серпня
Status S у Швейцарії тепер надаватиметься лише тим громадянам України, які не порушують військові зобов'язання перед своєю країною. Про це йдеться у пресреліз Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD Швейцарії.
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