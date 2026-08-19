Топ-5 новин за середу: контроль на дорогах, зміни для біженців у Швейцарії та штиль на дипозитному ринку

Топ-5 банків, у яких населення найактивніше розміщувало депозити в гривні та валюті

На депозитному ринку триває штиль. За останні два тижні свої пропозиції для приватних клієнтів відкоригували лише 2 банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку і які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

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