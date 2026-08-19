В Україні з 20 серпня посилюють контроль на дорогах: де з'являться нові камери

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2026, 11:59

В Україні з 20 серпня посилюють контроль на дорогах: де з'являться нові камери

Із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів у країні зросте до 426. Про розширення системи повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де встановили нові камери

Нові комплекси з 20 серпня запрацюють як безпосередньо у містах, так і на міжміських трасах. Найбільше нових точок контролю з’явиться у Рівному, Житомирі, Київській, Рівненській та Закарпатській областях.

Рівне

  • Вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;
  • Вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;
  • Вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;
  • Вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;
  • Вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;
  • Вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;
  • Перехрестя вул. Соборної, В’ячеслава Чорновола та Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.

Житомир

  • Вул. Покровська, 21;
  • Вул. Покровська, 148-А;
  • Вул. Покровська, 187;
  • Перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
  • Вул. Чуднівська, 103.

Сміла

  • Перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
  • Перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці

  • Вул. Січових Стрільців, 6;
  • Вул. Хотинська, 3.

Миколаїв

  • Перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

Стрий

  • Перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область

  • 80 км + 444 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
  • 79 км + 010 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
  • 27 км + 784 автодороги Р-69 — у напрямку Київської ГЕС;
  • 2 км + 817 автодороги Н-07 — у напрямку с. Гоголів;
  • 0 км + 459 автодороги М-01−01 — у напрямку м. Бровари;
  • 21 км + 843 автодороги М-07 — у напрямку Києва.

Рівненська область

  • 322 км + 490 автодороги М-06 — у напрямку с. Колоденка;
  • 299 км + 873 автодороги М-06 — у напрямку Києва;
  • 299 км + 894 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
  • 349 км + 001 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
  • 346 км + 900 автодороги М-06 — у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область

  • 985 км + 548 автодороги М-30 — у напрямку Дніпра;
  • 423 км + 663 автодороги Н-08 — у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область

  • 784 км + 099 автодороги М-30 — у напрямку Олександрії;
  • 619 км + 385 автодороги М-30 — у напрямку с. Кринички.

Львівська область

  • 50 км + 620 автодороги М-11 — у напрямку с. Шегині;
  • 110 км + 049 автодороги М-09 — у напрямку Львова;
  • 23 км + 475 автодороги М-10 — у напрямку Новояворівська.

Волинська область

  • 72 км + 938 автодороги Р-15 — у напрямку Володимира;
  • 155 км + 608 автодороги М-19 — у напрямку с. Підгайці;
  • 154 км + 741 автодороги М-19 — у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область

  • 229 км + 122 автодороги Н-13 — у напрямку Ужгорода;
  • 15 км + 826 автодороги Н-09 — у напрямку с. Лалово;
  • 805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Ужгорода;
  • 805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Мукачева.

Вінницька область

  • 336 км + 814 автодороги М-30 — у напрямку с. Вербка;
  • 336 км + 906 автодороги М-30 — у напрямку с. Громадське.

Житомирська область

  • 2 км + 283 автодороги М-21−01 — у напрямку Житомира.

Тернопільська область

  • 250 км + 096 автодороги М-19 — у напрямку с. Великі Млинівці.

Івано-Франківська область

  • 4 км + 482 автодороги Н-18 — у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область

  • 192 км + 446 автодороги Н-16 — у напрямку с. Легедзине;
  • 530 км + 055 автодороги М-30 — у напрямку с. Мала Севастянівка.

Перед далекою поїздкою водіям варто перевіряти актуальне розташування комплексів, адже мережа автофіксації поступово оновлюється: окремі точки можуть запускати, переносити або відключати від системи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
19 серпня 2026, 13:47
#
Роман, а скрін карти з новими камерами бахнуть в статтю мона? а то я х.з. що це значить «21 км + 843 автодороги М-07 — у напрямку Києва»
+
0
BigBend
BigBend
19 серпня 2026, 14:47
#
А контроль за продажем прав чи за якістю доріг не хочуть посилити?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами