Із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів у країні зросте до 426. Про розширення системи повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
19 серпня 2026, 11:59
В Україні з 20 серпня посилюють контроль на дорогах: де з'являться нові камери
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Де встановили нові камери
Нові комплекси з 20 серпня запрацюють як безпосередньо у містах, так і на міжміських трасах. Найбільше нових точок контролю з’явиться у Рівному, Житомирі, Київській, Рівненській та Закарпатській областях.
Рівне
- Вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;
- Вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;
- Вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;
- Вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;
- Вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;
- Вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;
- Перехрестя вул. Соборної, В’ячеслава Чорновола та Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.
Житомир
- Вул. Покровська, 21;
- Вул. Покровська, 148-А;
- Вул. Покровська, 187;
- Перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
- Вул. Чуднівська, 103.
Сміла
- Перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
- Перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.
Чернівці
- Вул. Січових Стрільців, 6;
- Вул. Хотинська, 3.
Миколаїв
- Перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.
Стрий
- Перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.
Київська область
- 80 км + 444 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
- 79 км + 010 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
- 27 км + 784 автодороги Р-69 — у напрямку Київської ГЕС;
- 2 км + 817 автодороги Н-07 — у напрямку с. Гоголів;
- 0 км + 459 автодороги М-01−01 — у напрямку м. Бровари;
- 21 км + 843 автодороги М-07 — у напрямку Києва.
Рівненська область
- 322 км + 490 автодороги М-06 — у напрямку с. Колоденка;
- 299 км + 873 автодороги М-06 — у напрямку Києва;
- 299 км + 894 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
- 349 км + 001 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
- 346 км + 900 автодороги М-06 — у напрямку Рівного.
Дніпропетровська область
- 985 км + 548 автодороги М-30 — у напрямку Дніпра;
- 423 км + 663 автодороги Н-08 — у напрямку Дніпра.
Кіровоградська область
- 784 км + 099 автодороги М-30 — у напрямку Олександрії;
- 619 км + 385 автодороги М-30 — у напрямку с. Кринички.
Львівська область
- 50 км + 620 автодороги М-11 — у напрямку с. Шегині;
- 110 км + 049 автодороги М-09 — у напрямку Львова;
- 23 км + 475 автодороги М-10 — у напрямку Новояворівська.
Волинська область
- 72 км + 938 автодороги Р-15 — у напрямку Володимира;
- 155 км + 608 автодороги М-19 — у напрямку с. Підгайці;
- 154 км + 741 автодороги М-19 — у напрямку с. Прилуцьке.
Закарпатська область
- 229 км + 122 автодороги Н-13 — у напрямку Ужгорода;
- 15 км + 826 автодороги Н-09 — у напрямку с. Лалово;
- 805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Ужгорода;
- 805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Мукачева.
Вінницька область
- 336 км + 814 автодороги М-30 — у напрямку с. Вербка;
- 336 км + 906 автодороги М-30 — у напрямку с. Громадське.
Житомирська область
- 2 км + 283 автодороги М-21−01 — у напрямку Житомира.
Тернопільська область
- 250 км + 096 автодороги М-19 — у напрямку с. Великі Млинівці.
Івано-Франківська область
- 4 км + 482 автодороги Н-18 — у напрямку Івано-Франківська.
Черкаська область
- 192 км + 446 автодороги Н-16 — у напрямку с. Легедзине;
- 530 км + 055 автодороги М-30 — у напрямку с. Мала Севастянівка.
Перед далекою поїздкою водіям варто перевіряти актуальне розташування комплексів, адже мережа автофіксації поступово оновлюється: окремі точки можуть запускати, переносити або відключати від системи.
Джерело: Мінфін
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