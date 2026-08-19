В Україні з 20 серпня посилюють контроль на дорогах: де з'являться нові камери

Із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів у країні зросте до 426. Про розширення системи повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Де встановили нові камери

Нові комплекси з 20 серпня запрацюють як безпосередньо у містах, так і на міжміських трасах. Найбільше нових точок контролю з’явиться у Рівному, Житомирі, Київській, Рівненській та Закарпатській областях.

Рівне

Вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;

Вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;

Вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;

Вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;

Вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;

Вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;

Перехрестя вул. Соборної, В’ячеслава Чорновола та Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.

Житомир

Вул. Покровська, 21;

Вул. Покровська, 148-А;

Вул. Покровська, 187;

Перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;

Вул. Чуднівська, 103.

Сміла

Перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;

Перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці

Вул. Січових Стрільців, 6;

Вул. Хотинська, 3.

Миколаїв

Перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

Стрий

Перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область

80 км + 444 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;

79 км + 010 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;

27 км + 784 автодороги Р-69 — у напрямку Київської ГЕС;

2 км + 817 автодороги Н-07 — у напрямку с. Гоголів;

0 км + 459 автодороги М-01−01 — у напрямку м. Бровари;

21 км + 843 автодороги М-07 — у напрямку Києва.

Рівненська область

322 км + 490 автодороги М-06 — у напрямку с. Колоденка;

299 км + 873 автодороги М-06 — у напрямку Києва;

299 км + 894 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;

349 км + 001 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;

346 км + 900 автодороги М-06 — у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область

985 км + 548 автодороги М-30 — у напрямку Дніпра;

423 км + 663 автодороги Н-08 — у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область

784 км + 099 автодороги М-30 — у напрямку Олександрії;

619 км + 385 автодороги М-30 — у напрямку с. Кринички.

Львівська область

50 км + 620 автодороги М-11 — у напрямку с. Шегині;

110 км + 049 автодороги М-09 — у напрямку Львова;

23 км + 475 автодороги М-10 — у напрямку Новояворівська.

Волинська область

72 км + 938 автодороги Р-15 — у напрямку Володимира;

155 км + 608 автодороги М-19 — у напрямку с. Підгайці;

154 км + 741 автодороги М-19 — у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область

229 км + 122 автодороги Н-13 — у напрямку Ужгорода;

15 км + 826 автодороги Н-09 — у напрямку с. Лалово;

805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Ужгорода;

805 км + 120 автодороги М-06 — у напрямку Мукачева.

Вінницька область

336 км + 814 автодороги М-30 — у напрямку с. Вербка;

336 км + 906 автодороги М-30 — у напрямку с. Громадське.

Житомирська область

2 км + 283 автодороги М-21−01 — у напрямку Житомира.

Тернопільська область

250 км + 096 автодороги М-19 — у напрямку с. Великі Млинівці.

Івано-Франківська область

4 км + 482 автодороги Н-18 — у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область

192 км + 446 автодороги Н-16 — у напрямку с. Легедзине;

530 км + 055 автодороги М-30 — у напрямку с. Мала Севастянівка.

Перед далекою поїздкою водіям варто перевіряти актуальне розташування комплексів, адже мережа автофіксації поступово оновлюється: окремі точки можуть запускати, переносити або відключати від системи.