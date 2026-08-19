Українські облігації стали однією з найдоходніших ставок на ринку боргу країн, що розвиваються. З початку 2023 року індекс українського боргу зріс приблизно на 150%, а лише з початку 2026 року — на 12%. Про це пише Forbs.ua з посиланням на Bloomberg.

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Підтримка українських облігацій

Зростання підтримали стійкість України на полі бою, нова фінансова допомога від Європи та угоди з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Облігації України з погашенням у 2029 році зараз мають дохідність близько 13% і торгуються приблизно по 85 центів за $1 номінальної вартості. У червні 2025 року їхня ціна становила 58 центів.

За даними індексу Bloomberg, який відстежує дев’ять доларових випусків українських суверенних облігацій, у 2025 році вони зросли на 10%, а у 2026 році - вже на 12%.

Одним із факторів підтримки стало посилення європейської фінансової допомоги. На початку 2026 року європейські політики погодили для України кредит на €90 млрд ($106 млрд).

Водночас спред між дохідністю українських облігацій та американських казначейських паперів скоротився до 7,4 процентного пункта. Це приблизно на 2,5 процентного пункта менше, ніж у січні.

Зросли й корпоративні українські облігації. Папери Metinvest NV принесли інвесторам 31% доходу з початку року, а облігації «Нафтогазу» — 23%.

Водночас ризики для українського боргу залишаються високими. Переговори про завершення війни не дали результату, а російські удари по енергетичній інфраструктурі та чорноморських портах можуть негативно вплинути на економіку й експорт.

За оцінкою Київської школи економіки, державний борг України вже перевищує річний ВВП країни. До 2027 року співвідношення боргу до ВВП може зрости до 110%.

Попри це, інвестори розглядають українські облігації як високоризиковий актив із потенційно значною дохідністю. Їхня подальша динаміка значною мірою залежатиме від розвитку війни, обсягів зовнішнього фінансування та перспектив відновлення економіки.