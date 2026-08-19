Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, на 11.00 голову Національного банку Андрія Пишного для доповіді щодо ситуації довкола державного Сенс Банку. Відповідну пропозицію, яку підтримали 155 парламентаріїв, поставив на голосування народний депутат Ярослав Железняк.
Голову НБУ Пишного чекають в Раді через ситуацію довкола Сенс Банку
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«Зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні деталі, як державний Сенс Банк використовувався для того, щоб викупити фігурантів справи „Мідас“. Я нагадаю, що державний Сенс Банк керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовці по черзі», — зазначив Железняк.
Таким чином, народні депутати підтримали виклик голови НБУ Пишного. Пропозицію щодо виклику міністра фінансів із цього ж питання не підтримали — за неї проголосували 90 депутатів із необхідних 150.
Що відбувається довкола Сенс Банку
19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.
Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак.
Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.
Коментарі - 9
P. S. Живу 50+, но продолжаю офигевать от тупой ненависти некоторых людей.
Інший варіант — можемо відмовитися від всього, що було побудовано при СРСР, але тоді забезпечте те, чого не було побудовано через СРСР. Наприклад, рівень життя як у Фінляндії, яка від СРСР змогла відбитися і весь цей час жила своїм життям.
Сенс-банк, як раніше і Альфа-банк, а ще раніше «Київінвестбанк»
та КБСК «ВІТО» не мають ніякого відношення ні до срср ні до урср,
бо банк КБСК «ВІТО» був створений у 1993 році а потім проданий
росіянам у 2001 році.
До відома, як раз «Промінвестбанк», який ліквідував свого часу НБУ,
було створено на базі української філії радянського Промбудбанку
(Промстройбанку срср), що працював в часи існування срср та урср.
ви взагалі не слідкуєте за тим що обговорюється і читаєте лише кілька строк з останнього коментаря?
Наприклад, під керівництвом проросійських топ-менеджерів у 2014 році з Альфа-банку
злили до росії персональні данні зарплатних проектів військових — розголос дійшов
до депутатів ВРУ, але винних так і не змогли або не захотіли знайти.
Після націоналізації Сенс-банку аудит виявив подвійну бухгалтерію,
що з 2014 року велась у Альфа-банку, але НБУ не знайшов нічого кращого,
окрім замовчування цих фактів та відсутності покарання причасних.
Інфомарція про подвійну бухгалтерію була оприлюднена тільки нещодавно
на ТСК Железняка. Там же було оприлюднено інфу про реальний від'ємний
капітал Сенс-банку, але в офіційних балансах Сенс-банку така інфа відсутня.
Навіть за значно меньші порушення НБУ відкликав банківські ліцензії,
в тому числі і у державних банків, але до Сенс-банку у НБУ дуже обережне
ставлення, бо там зберігають гроші не тільки топ-менеджмент НБУ, а й інші
не прості громадяни. Показово, що конверт-центр Сенс-банку охороняють
військові ГУР МО України, а їх бувший керівник зараз голова ОП.
Після оприлюднення плівок Міндіча в Сенс-банку було проведено фромальне
розслідування, яке звісно також нічого не виявило.
Можливо незалежне НАБУ знайде трохи більше чим нічого.