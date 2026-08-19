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19 серпня 2026, 15:05

Голову НБУ Пишного чекають в Раді через ситуацію довкола Сенс Банку

Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, на 11.00 голову Національного банку Андрія Пишного для доповіді щодо ситуації довкола державного Сенс Банку. Відповідну пропозицію, яку підтримали 155 парламентаріїв, поставив на голосування народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, на 11.00 голову Національного банку Андрія Пишного для доповіді щодо ситуації довкола державного Сенс Банку.
Андрій Пишний

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«Зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні деталі, як державний Сенс Банк використовувався для того, щоб викупити фігурантів справи „Мідас“. Я нагадаю, що державний Сенс Банк керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовці по черзі», — зазначив Железняк.

Таким чином, народні депутати підтримали виклик голови НБУ Пишного. Пропозицію щодо виклику міністра фінансів із цього ж питання не підтримали — за неї проголосували 90 депутатів із необхідних 150.

Що відбувається довкола Сенс Банку

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+75
bagration
bagration
19 серпня 2026, 16:29
#
Колись був найкращий банк України на мою суб'єктивну думку, поки до нього не добралися потужні менеджери.
+
+15
DCLXVI
DCLXVI
19 серпня 2026, 16:55
#
Колись він був російський, а на даний момент проросійський,його потрібно було ліквідовувати відразу ще декілька років тому і проблем би не яких не виникало.
+
+103
Anko
Anko
19 серпня 2026, 21:00
#
Точняк, предлагаю ликвидировать все пророссийское и то, что построено Россией или СССР, что есть в Украине — школы, больницы, деткие садики, мосты, плотинцы, электростанции, заволы и спеть на последнек «Ще не вмерла Украина». Вот тогда точно заживем, как в Европе!
P. S. Живу 50+, но продолжаю офигевать от тупой ненависти некоторых людей.
+
+45
LEGALAYS
LEGALAYS
19 серпня 2026, 23:21
#
А что построила Россия ?
+
+15
ramarren
ramarren
19 серпня 2026, 23:41
#
А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР? УРСР була українська республіка, так чи інакше внесок українців був у загальній радянській розбудові. Це зараз куйло каже, що українців не існує, а при СРСР навіть Сталін до такого не додумався.

Інший варіант — можемо відмовитися від всього, що було побудовано при СРСР, але тоді забезпечте те, чого не було побудовано через СРСР. Наприклад, рівень життя як у Фінляндії, яка від СРСР змогла відбитися і весь цей час жила своїм життям.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 серпня 2026, 8:19
#
«А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР?»

Сенс-банк, як раніше і Альфа-банк, а ще раніше «Київінвестбанк»
та КБСК «ВІТО» не мають ніякого відношення ні до срср ні до урср,
бо банк КБСК «ВІТО» був створений у 1993 році а потім проданий
росіянам у 2001 році.

До відома, як раз «Промінвестбанк», який ліквідував свого часу НБУ,
було створено на базі української філії радянського Промбудбанку
(Промстройбанку срср), що працював в часи існування срср та урср.
+
0
Три літри
Три літри
20 серпня 2026, 11:10
#
А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР?

ви взагалі не слідкуєте за тим що обговорюється і читаєте лише кілька строк з останнього коментаря?
+
0
youknow
youknow
20 серпня 2026, 1:09
#
«викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб»…що тут ще можна додати?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 серпня 2026, 8:04
#
З Сенс-банком та його менеджментом постійно щось не так.

Наприклад, під керівництвом проросійських топ-менеджерів у 2014 році з Альфа-банку
злили до росії персональні данні зарплатних проектів військових — розголос дійшов
до депутатів ВРУ, але винних так і не змогли або не захотіли знайти.

Після націоналізації Сенс-банку аудит виявив подвійну бухгалтерію,
що з 2014 року велась у Альфа-банку, але НБУ не знайшов нічого кращого,
окрім замовчування цих фактів та відсутності покарання причасних.
Інфомарція про подвійну бухгалтерію була оприлюднена тільки нещодавно
на ТСК Железняка. Там же було оприлюднено інфу про реальний від'ємний
капітал Сенс-банку, але в офіційних балансах Сенс-банку така інфа відсутня.

Навіть за значно меньші порушення НБУ відкликав банківські ліцензії,
в тому числі і у державних банків, але до Сенс-банку у НБУ дуже обережне
ставлення, бо там зберігають гроші не тільки топ-менеджмент НБУ, а й інші
не прості громадяни. Показово, що конверт-центр Сенс-банку охороняють
військові ГУР МО України, а їх бувший керівник зараз голова ОП.

Після оприлюднення плівок Міндіча в Сенс-банку було проведено фромальне
розслідування, яке звісно також нічого не виявило.

Можливо незалежне НАБУ знайде трохи більше чим нічого.
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