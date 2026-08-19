Голову НБУ Пишного чекають в Раді через ситуацію довкола Сенс Банку

Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, на 11.00 голову Національного банку Андрія Пишного для доповіді щодо ситуації довкола державного Сенс Банку. Відповідну пропозицію, яку підтримали 155 парламентаріїв, поставив на голосування народний депутат Ярослав Железняк.

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«Зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні деталі, як державний Сенс Банк використовувався для того, щоб викупити фігурантів справи „Мідас“. Я нагадаю, що державний Сенс Банк керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовці по черзі», — зазначив Железняк.

Таким чином, народні депутати підтримали виклик голови НБУ Пишного. Пропозицію щодо виклику міністра фінансів із цього ж питання не підтримали — за неї проголосували 90 депутатів із необхідних 150.

Що відбувається довкола Сенс Банку

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.