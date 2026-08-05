Саудівська Аравія купила видавця EA Sports FC, The Sims і Battlefield за $55 млрд

Консорціум інвесторів на чолі із Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF) завершив придбання американського розробника відеоігор Electronic Arts (EA) за $55 млрд. Це одна з найбільших угод в історії ігрової індустрії, повідомляє BBC.

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EA більше не торгуватиметься на біржі

До групи покупців, окрім Суверенного фонду Саудівської Аравії (Public Investment Fund, PIF), увійшла інвестиційна компанія Affinity Partners, яку очолює Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.

Після завершення угоди Electronic Arts стане приватною компанією: усі її акції викуплять, а цінні папери більше не торгуватимуться на фондовій біржі.

EA є одним із найбільших видавців відеоігор у світі. Компанія випускає популярні серії EA Sports FC (раніше FIFA), The Sims, Mass Effect, Battlefield та інші.

Частину покупки профінансували за рахунок кредиту

За даними ЗМІ, це найбільший в історії викуп компанії із залученням позикових коштів (leveraged buyout). Значну частину суми покупці профінансували кредитом.

Зокрема, PIF уже вклав у придбання $36 млрд, а ще $20 млрд залучив у вигляді кредиту від інвестиційного банку JPMorgan. Борг буде оформлений на саму Electronic Arts, яка й виплачуватиме його в майбутньому.

Саме це викликає занепокоєння серед аналітиків. Вони припускають, що для скорочення витрат компанія може вдатися до нових звільнень, активнішої монетизації ігор та інших заходів економії.

Чому Саудівська Аравія купує EA

Аналітики вважають, що угода має не лише економічне, а й стратегічне значення.

PIF уже інвестував мільярди доларів у світовий спорт: фонд володіє англійським футбольним клубом Newcastle United, контролює кілька клубів Саудівської Про-ліги та фінансує масштабні кіберспортивні турніри.

На думку експертів, придбання Electronic Arts дозволить Саудівській Аравії суттєво посилити свій вплив у світі спорту та відеоігор. Зокрема, серія EA Sports FC співпрацює з десятками ліг, сотнями клубів і тисячами професійних футболістів по всьому світу.