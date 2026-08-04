Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги, якщо у них немає військово-облікових документів

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Постанова № 981 скасовує попередні нормативні акти 2024 року та визначає правила взаємодії Реєстру з іншими державними системами, а також порядок перевірки військово-облікових документів громадян за кордоном.

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Однією з ключових змін стало розширення можливостей Реєстру «Оберіг». Тепер він використовується не лише для обліку військовозобов'язаних, а й для автоматизації окремих процедур, пов’язаних із військовим обліком.

Як зміниться робота Реєстру «Оберіг»

Постанова передбачає, що Реєстр може використовуватися для формування матеріалів у справах про адміністративні правопорушення, які належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше підготовка таких документів виконувалася працівниками ТЦК вручну. Тепер система зможе автоматично формувати відповідні матеріали на основі інформації, яка вже міститься в Реєстрі.

Крім того, документ передбачає масштабне оновлення даних. Державна податкова служба протягом 90 днів має передати Міноборони всю інформацію про громадян України віком від 18 до 60 років із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

До Реєстру можуть потрапити або бути оновлені такі відомості:

персональні дані громадян, необхідні для ведення військового обліку;

інформація, отримана з інших державних реєстрів без необхідності особистого звернення людини.

Військово-обліковий документ стане необхідним для консульських послуг

Нові правила також визначають порядок перевірки військово-облікових документів під час звернення громадян України до дипломатичних установ за кордоном.

Чоловіки віком від 18 до 60 років для отримання більшості консульських послуг мають надати військово-обліковий документ в електронній формі. Його дійсність перевірятиметься через систему «е-Консул», яка працює у взаємодії з Реєстром «Оберіг».

Водночас законодавство передбачає окремі винятки, зокрема під час оформлення документів для повернення громадянина в Україну.

Якщо документ відсутній або дані в ньому не відповідають вимогам, у наданні окремих консульських послуг може бути відмовлено.

Українців за кордоном можуть автоматично взяти на військовий облік

Постанова також запроваджує механізм автоматичного взяття на військовий облік громадян, які перебувають за межами України.

Якщо під час звернення до української дипломатичної установи виявиться, що інформація про людину відсутня в Реєстрі, її можуть поставити на військовий облік автоматично та сформувати електронний військово-обліковий документ.

Для цього не потрібно проходити військово-лікарську комісію, адже йдеться лише про внесення даних до Реєстру та оформлення документа.

Для військовозобов'язаних нові правила означають, що актуальність інформації в державних системах матиме більше значення під час отримання адміністративних і консульських послуг.

Громадянам варто звернути увагу на:

перевірку актуальності своїх даних у військовому обліку;

необхідність виправлення можливих помилок у Реєстрі у встановленому порядку.

Нові правила фактично завершують перехід до цифрової моделі військового обліку, де значна частина процесів залежить від обміну інформацією між державними системами.

Нагадаємо

У 2024 році вже виходила постанова про те, що за консульськими послугами не зможуть звернутися громадяни України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном і не встали на військовий облік. Згодом цю постанову призупинили, але зобов’язання зареєструватися в системі «Оберіг» залишилося.

Станом на 2025 рік 6 млн громадян не уточнили дані в системі «Оберіг». Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.