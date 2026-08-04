Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги, якщо у них немає військово-облікових документів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 серпня 2026, 11:35

Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги, якщо у них немає військово-облікових документів

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Постанова № 981 скасовує попередні нормативні акти 2024 року та визначає правила взаємодії Реєстру з іншими державними системами, а також порядок перевірки військово-облікових документів громадян за кордоном.

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Однією з ключових змін стало розширення можливостей Реєстру «Оберіг». Тепер він використовується не лише для обліку військовозобов'язаних, а й для автоматизації окремих процедур, пов’язаних із військовим обліком.

Як зміниться робота Реєстру «Оберіг»

Постанова передбачає, що Реєстр може використовуватися для формування матеріалів у справах про адміністративні правопорушення, які належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше підготовка таких документів виконувалася працівниками ТЦК вручну. Тепер система зможе автоматично формувати відповідні матеріали на основі інформації, яка вже міститься в Реєстрі.

Крім того, документ передбачає масштабне оновлення даних. Державна податкова служба протягом 90 днів має передати Міноборони всю інформацію про громадян України віком від 18 до 60 років із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

До Реєстру можуть потрапити або бути оновлені такі відомості:

  • персональні дані громадян, необхідні для ведення військового обліку;
  • інформація, отримана з інших державних реєстрів без необхідності особистого звернення людини.

Військово-обліковий документ стане необхідним для консульських послуг

Нові правила також визначають порядок перевірки військово-облікових документів під час звернення громадян України до дипломатичних установ за кордоном.

Чоловіки віком від 18 до 60 років для отримання більшості консульських послуг мають надати військово-обліковий документ в електронній формі. Його дійсність перевірятиметься через систему «е-Консул», яка працює у взаємодії з Реєстром «Оберіг».

Водночас законодавство передбачає окремі винятки, зокрема під час оформлення документів для повернення громадянина в Україну.

Якщо документ відсутній або дані в ньому не відповідають вимогам, у наданні окремих консульських послуг може бути відмовлено.

Українців за кордоном можуть автоматично взяти на військовий облік

Постанова також запроваджує механізм автоматичного взяття на військовий облік громадян, які перебувають за межами України.

Якщо під час звернення до української дипломатичної установи виявиться, що інформація про людину відсутня в Реєстрі, її можуть поставити на військовий облік автоматично та сформувати електронний військово-обліковий документ.

Для цього не потрібно проходити військово-лікарську комісію, адже йдеться лише про внесення даних до Реєстру та оформлення документа.

Для військовозобов'язаних нові правила означають, що актуальність інформації в державних системах матиме більше значення під час отримання адміністративних і консульських послуг.

Громадянам варто звернути увагу на:

  • перевірку актуальності своїх даних у військовому обліку;
  • необхідність виправлення можливих помилок у Реєстрі у встановленому порядку.

Нові правила фактично завершують перехід до цифрової моделі військового обліку, де значна частина процесів залежить від обміну інформацією між державними системами.

Нагадаємо

У 2024 році вже виходила постанова про те, що за консульськими послугами не зможуть звернутися громадяни України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном і не встали на військовий облік. Згодом цю постанову призупинили, але зобов’язання зареєструватися в системі «Оберіг» залишилося.

Станом на 2025 рік 6 млн громадян не уточнили дані в системі «Оберіг». Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+75
BigBend
BigBend
4 серпня 2026, 11:58
#
Чоловіків для цієї держави — третій сорт. Впевнений, таке відношення дуже стимулює повертатись, а особливо йти воювати за цю державу.
+
+45
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
4 серпня 2026, 12:32
#
Так в цьому вся суть — звільнити територію від аборигенів!
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
4 серпня 2026, 13:52
#
Они не должны иметь возможность вообще ничего сделать за границей не предъявив Резерв+. Они обязаны отдать долг своей стране, хорошо что Европа прислушивается к нам и будет требовать ВОД при получении временной защиты. Фактически они защищают ухилянтов, которые трусливо сбежали, вместо того чтобы как обязаны защищать свою страну от ванек встанек и орков.
+
+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
4 серпня 2026, 14:12
#
Володимир Зеленський: «Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами