Українцям у Чехії оновили правила оформлення паспортів: що потрібно знати

Українці, які проживають у Чехії, можуть оформити або замінити закордонний паспорт через дипломатичні установи України або ДП «Документ». У 2026 році діють оновлені правила онлайн-запису та перевірки документів, а для окремих категорій заявників запроваджено додаткові вимоги, пише Czechia-online.

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Закордонний паспорт є обов’язковим документом для легального перебування в Чехії. Він потрібен не лише для підтвердження особи, а й для оформлення чи продовження візи, дозволу на довгострокове або постійне проживання, а також під час звернення до банків, роботодавців і державних установ.

Де українцям у Чехії оформити закордонний паспорт

Подати документи можна в Посольстві України в Празі, Генеральному консульстві України в Брно або в празькому центрі ДП «Документ».

Основні варіанти оформлення:

через систему «е-Консул» для запису до дипломатичних установ;

через онлайн-чергу ДП «Документ» у Празі;

без попереднього запису щоп’ятниці можуть звертатися окремі пільгові категорії громадян до консульської установи.

Усі установи приймають заявників лише за попереднім онлайн-записом, за винятком визначених категорій громадян під час соціального дня.

Які правила діють для чоловіків та які документи необхідні

Для чоловіків віком від 18 до 60 років під час оформлення паспорта через дипломатичні установи обов’язковою є перевірка даних у реєстрі «Оберіг». Крім того, необхідно мати електронний військово-обліковий документ із застосунку «Резерв+», сформований не раніше ніж за 72 години до візиту.

Під час оформлення через ДП «Документ» застосунок «Резерв+» не вимагається. Водночас працівники центру перевіряють інформацію заявника через державні реєстри за ідентифікаційним кодом. Якщо під час отримання готового паспорта виникнуть проблеми з військовим обліком, видачу документа можуть тимчасово призупинити до усунення невідповідностей.

Для оформлення закордонного паспорта необхідно мати внутрішній паспорт громадянина України або ID-картку, ідентифікаційний код, чинний чи попередні закордонні паспорти, а також документи, що підтверджують право на проживання в Чехії. У разі зміни прізвища або втрати паспорта знадобляться додаткові підтвердні документи.

Якщо під час оформлення виникають труднощі, українці можуть звернутися до Українського консультаційно-громадського центру в Празі, де допомагають із записом, користуванням цифровими сервісами та встановленням застосунку «Резерв+».