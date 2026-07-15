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15 липня 2026, 12:02

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з умовами

Країни Європейського Союзу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через війну, до 4 березня 2028 року, але з певними умовами для нових заявників. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Країни Європейського Союзу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через війну, до 4 березня 2028 року, але з певними умовами для нових заявників.

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Що зміниться для українських біженців

Рішення передбачає продовження тимчасового захисту ще на один рік після завершення чинного терміну дії механізму, який спливає 4 березня 2027 року. У ЄС зазначили, що це має забезпечити українцям, які перебувають під захистом, стабільність і передбачуваність.

Водночас обмеження щодо військових зобов’язань стосуватиметься лише нових заявників. Українці, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС, не підпадатимуть під нові правила.

Як отримати статус новим заявникам?

Для отримання захисту новим заявникам потрібно буде підтвердити виконання військових обов’язків в Україні. Це можна буде зробити, зокрема, за допомогою паспорта зі штампом про законний виїзд з України або документа у паперовій чи електронній формі, який підтверджує відстрочку, звільнення або виконання військових обов’язків.

«Ми залишаємося непохитними у підтримці України у її боротьбі проти незаконної агресії росії. Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту для тих, хто тікає від війни, ще на один рік — до березня 2028 року. Це забезпечує стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС», — заявив міністр юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії Джим О’Каллаган.

За його словами, ЄС також прагне враховувати оборонні потреби України, тому нові правила тимчасового захисту передбачатимуть дотримання українського законодавства щодо військових обов’язків.

Формальне рішення про продовження механізму Рада ЄС має ухвалити найближчими тижнями. Після публікації в Офіційному журналі ЄС воно набуде чинності наступного дня.

У ЄС також раніше погодили поступовий перехід від тимчасового захисту до інших форматів легального проживання для тих українців, які відповідатимуть вимогам щодо роботи, навчання чи сімейних підстав.

Крім того, механізм має сприяти підготовці до добровільного повернення та реінтеграції українців після створення безпечних умов в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+143
BigBend
BigBend
15 липня 2026, 12:39
#
Перемога Е С над правами людини і здоровим глуздом. Ну і окрема подяка Українській державі, яка сама попросила не надавати притулок своїм громадянам, які втікають від ракетних обстрілів. За це ще треба буде судити Зеленського і компашку після війни.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
15 липня 2026, 13:34
#
Впускать будут, не будут платить пособия 40летним бугаям. Пусть сразу идут работать.
+
+15
autopost
autopost
15 липня 2026, 15:05
#
Как рабоать? нелегально? Тимчасовый захист преполагал досутп к рынку труда, теперь через рабочую визу, ну или 90 дней и домой
+
+53
roman731
roman731
15 липня 2026, 15:15
#
Как на эти вопросы может ответить недалекий украинский пенс, которому остальные должны своими жизнями. Чел уверен, что «временная защита» заключается в том, что 40-летний бугай просто приезжает и ему оплачивают сладкую жизнь, а он настолько не любит украинцев, что требует это прекратить.
+
0
Vadimra
Vadimra
15 липня 2026, 16:32
#
«…За це ще треба буде судити Зеленського і компашку після війни…»

Компашка це напевно, сини Порошенко та Свинарчука, які «навоювавшись в АТО», з початку повномасштабки ховаються у лондонських пабах.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
15 липня 2026, 13:33
#
Ну так ухылянты и выезжают с купленными ксивами про инвалидность или какие то усыновления. Разве что заставить пловцов через Тису платить за обилечивание в Украине, не пытаться выехать бесплатно.
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 липня 2026, 15:38
#
Полумеры. Немощным, нетрудоспособным — статус беженца можно предоставлять.
Все остальные — депортация: они же все поголовно патриоты — отвоёвывать границы 1991 года.
Включая женщин, разумеется. У нас же равноправие.
+
+15
Vadimra
Vadimra
15 липня 2026, 15:43
#
«--- У нас же равноправие»

У вас это где? В Удмуртии?
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