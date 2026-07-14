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14 липня 2026, 10:02

Трамп: США стягуватимуть плату за прохід через Ормуз

Сполучені Штати візьмуть Ормузьку протоку під свій військовий контроль і введуть тарифи у розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, для суден, які проходитимуть через нього. Про це у понеділок, 13 липня, повідомив у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

Сполучені Штати візьмуть Ормузьку протоку під свій військовий контроль і введуть тарифи у розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, для суден, які проходитимуть через нього.
Фото: Дональд Трамп

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Він також додав, що американські військові відновлюють блокаду щодо будь-яких іранських судів та «клієнтів» Тегерана. За його словами, США тепер називатимуться «охоронцем Ормузької протоки». Такий захід набирає чинності «негайно», додав Трамп.

«Ми беремо протоку під контроль. У них (Ірану. — ред.) нічого немає», — заявив він раніше того ж дня в ефірі телеканалу Fox News. Трамп також анонсував нові удари по Ірану. Він наголосив, що до цього сторонам фактично вдалося досягти угоди, проте Тегеран порушив умови угоди.

США завдали третю за тиждень хвилю ударів по Ірану

Напередодні Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що Ормузька протока «відкрита для всіх суден», які прямують через міжнародні води відповідно до норм морського права. Американські військові також наголосили, що готові гарантувати свободу судноплавства, незважаючи на «агресію та погрози» з боку Ірану.

ВПС США також завдали третьої за тиждень хвилі ударів по Ірану. Іранський державний телеканал Press TV повідомив про роботу ППО у Тегерані та про звуки вибухів у містах Сірік, Конарак, Чабахар, Джаск та Бендер-Аббас.

У CENTCOM уточнили, що нова хвиля ударів стала відповіддю на напад Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) на контейнеровоз GFS Galaxy, що прямував через Ормузьку протоку під прапором Кіпру. Один із членів цивільного судна вважається зниклим безвісти, контейнеровоз не зміг продовжити плавання через пожежу на борту та значні пошкодження в машинному відділенні.

Військово-морські сили КВІР оголосили, що закривають Ормузьку протоку «до припинення втручання США». Іран також атакував низку держав Перської затоки. Тегеран стверджує, що цілями стали американські бази у регіоні.

Порушене перемир'я

17 червня США та Іран підписали рамкову угоду, яка передбачає припинення бойових дій та зняття блокади з Ормузької протоки. Проте 25 червня іранський дрон-камікадзе атакував цивільний танкер, який проходив через протоку. У відповідь США завдали кілька ударів по Ірану.

Виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, президент США Дональд Трамп 8 липня заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном не діє. Трамп додав, що не вестиме переговори з Тегераном, проте дозволить своїм переговорникам продовжити їх, якщо вони того забажають. США відновили нафтові санкції проти Ірану

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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