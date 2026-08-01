Приватні перекази в Україну стрімко скорочуються: нові дані НБУ за перше півріччя

За підсумками першого півріччя 2026 року загальний обсяг приватних грошових переказів в Україну зменшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,68 млрд доларів . Такі дані оприлюднив економіст Андрій Шевчишин.

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Для порівняння, за підсумками перших п'яти місяців року спад становив 5%, що свідчить про поступове прискорення негативної динаміки.

Водночас у червні обсяг надходжень сягнув 623 млн доларів. Хоча цей показник продемонстрував певне зростання порівняно з травнем, у річному вимірі темпи падіння прискорилися до 7,4%, досягнувши чотиримісячного максимуму.

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Нагадаємо, у травні цей показник становив 6,1%, а у квітні — 5,5%. До того ж Національний банк України здійснив перегляд показників за квітень та травень у бік зниження загалом на 27 млн доларів.

На це впливає одразу кілька фундаментальних факторів:

внутрішня інфляція;

високі споживчі ціни;

зростання витрат українців за кордоном;

суттєве скорочення кількості експатів і резидентів, які отримують зарплату з-за кордону, проживаючи в Україні (їхня кількість зменшилася на 20,1% рік до року).

Через ці обмеження прогнози на весь 2026 рік залишаються стриманими — очікуваний загальний обсяг надходжень становитиме близько 7,6 млрд доларів.

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