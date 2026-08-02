Truth Social перетворилася на майданчик для легальної корупції — Елізабет Воррен

Як повідомляє The Guardian, Дональд Трамп запустив платну підписку на свої дописи в Truth Social вартістю до 100 000 доларів на місяць. Новий сервіс Truth API надає трейдерам, інвестиційним компаніям та корпораціям можливість отримувати ключові ринкові заяви американського президента в режимі реального часу значно раніше за решту користувачів.

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Ми вже писали про те, що компанія Трампа хоче продавати швидкий доступ до його дописів. Але тоді проєкт був на стадії обговорення. Відучора бізнес стартував на повну і відразу отримав хвилю негативу.

Оскільки акаунт @realDonaldTrump залишається головним джерелом найважливіших політичних та економічних рішень платформи з 13 мільйонами підписників, політичні опоненти та незалежні критики вже назвали цей комерційний крок кричущим конфліктом інтересів і прямим інструментом для маніпуляцій.

Опозиційні американські сенатори Адам Шифф та Елізабет Воррен вже звернулися до профільних відомств із вимогою ретельно розслідувати новий продукт на предмет нелегальної інсайдерської торгівлі.

Президент США володіє найбільшим пакетом акцій материнської компанії Trump Media and Technology Group, тому він особисто зароблятиме мільйони на продажі надшвидкого доступу до власних заяв щодо митної політики, геополітичних криз чи інших резонансних тем, які миттєво змушують коливатися глобальні фінансові ринки.

Подібні закриті платні стрічки даних існують і на інших відомих соціальних платформах, проте надвисокий цінник у сто тисяч доларів щомісяця викликає чимало гострих запитань у суспільстві.

Фінансові показники компанії демонструють складний період: акції Trump Media впали більш ніж на 70% після офіційного обрання президента, що призвело до знищення близько 6 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Керівництво платформи відчайдушно намагається знайти додаткові джерела стабільних доходів на тлі триваючих збитків звичайних інвесторів та нових скандалів навколо криптопроєктів родини Трампа.

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Сам президент тим часом задекларував понад мільярд доларів загального прибутку від власних компаній і комерційних активів за минулий рік, тоді як ринки продовжують реагувати на кожне його публічне повідомлення.