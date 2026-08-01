Держава розширила програму енергокредитів: як отримати до 480 тис. грн на автономне опалення

Кабінет Міністрів розширив програму державної підтримки енергетичної стійкості приватних домогосподарств. Тепер українці можуть також оформити пільговий кредит на придбання та встановлення систем автономного опалення. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

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Необхідність розширення програми пояснюють регулярними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру. Через це взимку українці можуть залишатися не лише без електроенергії, а й без газу чи централізованого теплопостачання. Саме тому уряд вирішив підтримати встановлення альтернативних джерел опалення у приватних будинках.

Раніше програма охоплювала лише обладнання для резервного електроживлення — генератори, сонячні та вітрові електростанції, гібридні інвертори й системи накопичення енергії. Тепер до неї додали автономне опалення.

Передбачено два варіанти фінансування:

пакет H — твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж; сума кредиту від 10 тис. до 250 тис. грн, держава компенсує 10% основної суми боргу. пакет H+ — усе обладнання з пакета H, а також вентиляція, теплоізоляційні та протипожежні елементи; кредит від 10 тис. до 480 тис. грн із компенсацією 20% основної суми боргу.

Які умови діятимуть для власників будинків

Пільгові кредити надаватимуть власникам приватних будинків площею до 300 кв. м. Відсоткова ставка становитиме 0% у перший рік користування кредитом, 5% — у другий і 7% — у третій.

Скористатися підтримкою можна лише для одного житлового будинку за одним кредитним договором. При цьому позичальник має право обрати один із двох пакетів або, якщо це передбачено умовами програми, поєднати обидва механізми.

Після отримання коштів власник будинку повинен протягом 180 днів підтвердити встановлення обладнання, надавши банку необхідні документи та фотографії з геоприв'язкою. Надалі раз на пів року потрібно підтверджувати, що обладнання продовжує використовуватися.

Одночасно уряд спростив адміністрування програми. Відтепер банкам більше не потрібно отримувати інформацію про обсяги споживання електроенергії позичальниками.

Програма державної підтримки працює з липня 2024 року. За даними Міністерства економіки та довкілля, станом на 24 липня 2026 року шість банків видали 7,49 тис. кредитів на загальну суму 2,64 млрд грн. Завдяки цьому в приватних домогосподарствах уже встановили резервні джерела живлення загальною потужністю 64,65 МВт.

Більш детально про це можно дізнатися в статті Що передбачає оновлена програма енергокредитування для приватних будинків.

У 2026 році на розширену програму планують спрямувати близько 801,5 млн грн коштів Національної установи розвитку без залучення додаткового фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо

Ми вже повідомляли, що український уряд розпочав підготовку програм зимової підтримки для вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років.

Для реалізації ініціативи уряд залучає фінансування міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти, зокрема Гуманітарний рахунок.