Через які покупки та дії українці можуть втратити житлову субсидію: повний список

Отримувачі житлових субсидій можуть втратити державну допомогу не лише через зростання доходів. Причиною також можуть стати великі покупки, відкриття депозиту , придбання валюти , зміни у складі сім'ї або навіть неповідомлення Пенсійного фонду про важливі обставини. Такі правила передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій .

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Після призначення субсидії громадяни повинні не лише відповідати встановленим вимогам, а й повідомляти про зміни, які можуть вплинути на право на виплати. Якщо цього не зробити або надати недостовірну інформацію, уповноважений орган може припинити нарахування допомоги.

Про які зміни потрібно повідомити протягом 30 днів

Отримувачі субсидії зобов'язані повідомити про зміни не пізніше ніж через 30 календарних днів після їх виникнення.

Це стосується:

зміни складу зареєстрованих або задекларованих мешканців житла;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

змін у складі сім'ї одного з членів домогосподарства;

зміни переліку або умов надання житлово-комунальних послуг;

зміни управителя будинку, постачальника комунальних послуг або створення ОСББ.

Окремою підставою для припинення виплат може стати невиконання умов договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги. Також субсидію можуть скасувати, якщо після перевірки з'ясується, що у заяві чи декларації були зазначені неправдиві відомості, які вплинули на право на допомогу або її розмір.

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Які доходи та покупки можуть призвести до скасування субсидії

Під час перепризначення або перевірки субсидії враховуються не лише доходи, а й окремі фінансові операції та придбане майно. Підставою для припинення виплат можуть стати:

Купівля автомобіля, якому менше п'яти років, або наявність більше одного транспортного засобу віком до 15 років (крім мопедів і причепів). Придбання протягом останніх 12 місяців квартири, будинку, земельної ділянки, іншої нерухомості, транспортного засобу, цінних паперів чи інших фінансових інструментів на суму понад 100 тис. грн. Відкриття депозитних рахунків або купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тис. грн. Купівля іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 тис. грн протягом року до звернення за субсидією або її автоматичного перепризначення (крім випадків, пов'язаних з медичними або освітніми послугами). Наявність у домогосподарстві повнолітньої особи без доходів у період, за який враховуються доходи для призначення субсидії. Придбання більше одного житлового приміщення.

Крім того, підставою для припинення виплат може бути отримання одноразового доходу, який перевищує 25-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на дату призначення субсидії. Водночас це правило не поширюється на цільову благодійну допомогу, отриману для лікування, навчання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Якщо після призначення субсидії змінюються обставини, що можуть вплинути на право на допомогу, про них варто повідомити Пенсійний фонд у встановлений законом строк. Це допоможе уникнути припинення виплат і необхідності повертати надміру отримані кошти.

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