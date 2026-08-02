Через які покупки та дії українці можуть втратити житлову субсидію: повний список

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 серпня 2026, 8:10

Через які покупки та дії українці можуть втратити житлову субсидію: повний список

Отримувачі житлових субсидій можуть втратити державну допомогу не лише через зростання доходів. Причиною також можуть стати великі покупки, відкриття депозиту, придбання валюти, зміни у складі сім'ї або навіть неповідомлення Пенсійного фонду про важливі обставини. Такі правила передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій.

Отримувачі житлових субсидій можуть втратити державну допомогу не лише через зростання доходів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Після призначення субсидії громадяни повинні не лише відповідати встановленим вимогам, а й повідомляти про зміни, які можуть вплинути на право на виплати. Якщо цього не зробити або надати недостовірну інформацію, уповноважений орган може припинити нарахування допомоги.

Про які зміни потрібно повідомити протягом 30 днів

Отримувачі субсидії зобов'язані повідомити про зміни не пізніше ніж через 30 календарних днів після їх виникнення.

Це стосується:

  • зміни складу зареєстрованих або задекларованих мешканців житла;
  • зміни соціального статусу членів домогосподарства;
  • змін у складі сім'ї одного з членів домогосподарства;
  • зміни переліку або умов надання житлово-комунальних послуг;
  • зміни управителя будинку, постачальника комунальних послуг або створення ОСББ.

Окремою підставою для припинення виплат може стати невиконання умов договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги. Також субсидію можуть скасувати, якщо після перевірки з'ясується, що у заяві чи декларації були зазначені неправдиві відомості, які вплинули на право на допомогу або її розмір.

Читайте також: Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, надається лише один з видів державної підтримки

Які доходи та покупки можуть призвести до скасування субсидії

Під час перепризначення або перевірки субсидії враховуються не лише доходи, а й окремі фінансові операції та придбане майно. Підставою для припинення виплат можуть стати:

  1. Купівля автомобіля, якому менше п'яти років, або наявність більше одного транспортного засобу віком до 15 років (крім мопедів і причепів).
  2. Придбання протягом останніх 12 місяців квартири, будинку, земельної ділянки, іншої нерухомості, транспортного засобу, цінних паперів чи інших фінансових інструментів на суму понад 100 тис. грн.
  3. Відкриття депозитних рахунків або купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тис. грн.
  4. Купівля іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 тис. грн протягом року до звернення за субсидією або її автоматичного перепризначення (крім випадків, пов'язаних з медичними або освітніми послугами).
  5. Наявність у домогосподарстві повнолітньої особи без доходів у період, за який враховуються доходи для призначення субсидії.
  6. Придбання більше одного житлового приміщення.

Крім того, підставою для припинення виплат може бути отримання одноразового доходу, який перевищує 25-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на дату призначення субсидії. Водночас це правило не поширюється на цільову благодійну допомогу, отриману для лікування, навчання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Якщо після призначення субсидії змінюються обставини, що можуть вплинути на право на допомогу, про них варто повідомити Пенсійний фонд у встановлений законом строк. Це допоможе уникнути припинення виплат і необхідності повертати надміру отримані кошти.

Читайте також: ПФ повідомив, коли визначить субсидії на наступний опалювальний період

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами