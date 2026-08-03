Криптозима не закінчується: Coinbase втрачає мільйони третій квартал поспіль

Як повідомляє агенція Reuters, американська криптовалютна біржа Coinbase опублікувала результати другого кварталу 2026 року. Вони виявилися гіршими за очікування. Третій квартал збитків поспіль та падіння акцій на 5,3% після закриття торгів.

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Транзакційна виручка компанії впала на 21% — до $599 млн проти $764 млн роком раніше. Причина полягає у затяжному спад на крипторинку, який розпочався після рекордних максимумів жовтня минулого року і так і не відновився.

Чому крипта не відновлюється

Квартал виявився важким для всього ринку цифрових активів. Інвестори уникали ризикованих вкладень на тлі невизначеності щодо процентних ставок у США, геополітичної напруги та стійкого відтоку коштів із криптоінвестиційних продуктів. Ця комбінація факторів тиснула і на торгові обсяги, і на настрої учасників ринку.

Coinbase не є винятоком.

Robinhood, значно менший гравець за кількістю користувачів та активів, також зафіксував падіння криптотранзакційної виручки на 38% у другому кварталі. Це свідчить про системне, а не точкове уповільнення.

«Глибоко та мляво криптозима продовжує тиснути на Coinbase, а регуляторна визначеність з'являється недостатньо швидко», — прокоментував ситуацію аналітик Third Bridge Джейкоб Цуллер.

За його словами, токенізовані акції та безстрокові ф'ючерси могли б компенсувати падіння спотових обсягів, але Coinbase відстає в обох напрямках.

Без розвороту крипторинку головна надія компанії полягає на прискорене впровадження стейблкоїнів. У червні Coinbase разом із Visa та Mastercard запустили спільний стейблкоїн Open USD, розраховуючи на ширше охоплення аудиторії.

Армстронг робить ставку на регуляторну ясність

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг зберігає оптимізм щодо законопроєкту Clarity Act, який має нарешті врегулювати правила роботи для криптобірж у США. Сенатські республіканці минулого тижня оприлюднили оновлену версію документа. Переговори щодо його затвердження тривають у останній момент перед серпневими канікулами Конгресу.

«Активні переговори в останній момент — для мене це ознака того, що всі зацікавлені довести справу до кінця», — заявив Армстронг.

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