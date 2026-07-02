Visa, Mastercard и Coinbase запустили стейблкоин

Консорциум с участием Visa , Mastercard и Coinbase запустил новый совместный стейблкоин в рамках инициативы по расширению применения цифровых токенов, сообщает Reuters.

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Что известно о проекте

Проект получил название Open Standard и объединяет более 140 компаний — участников сети. В его рамках будет выпущен новый токен Open USD, привязанный к доллару США, запуск которого пройдет в этом году.

Выпуск токена направлен на устранение барьеров, с которыми сталкивается бизнес при масштабировании использования стейблкоинов. Основатель и гендиректор Open Standard Зак Абрамс пояснил, что существующие стейблкоины обладают сильными сторонами, но для использования в промышленных масштабах бизнесу нужен открытый, недорогой и высокопроизводительный инструмент.

Компании смогут выпускать и погашать Open USD бесплатно и без ограничений по объему, а доход от резервов, обеспечивающих токен, будет распределяться между партнерами проекта за вычетом комиссии на операционные расходы.

Директор по продуктам и инновациям BNY Кэролин Вайнберг отметила, что стейблкоин с нейтральным управлением и общей экономикой представляет собой уникальное сочетание, способное открыть новый этап роста рынка цифровых активов.

Ранее, в 2024 году, ряд финтех- и криптокомпаний, включая Robinhood и Kraken, уже объединялись для запуска аналогичной глобальной сети стейблкоинов Global Dollar Network, уточняет агентство.