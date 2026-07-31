Національний банк України встановив на 3 серпня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,69 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
31 липня 2026, 15:58
Долар подешевшав на 6 копійок: курс НБУ на 3 серпня
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,63 грн, що на 6 копійок менше, ніж у п’ятницю (44,69 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок не змінився. Він встановлений на позначці 51,27 грн.
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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