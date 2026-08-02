Європейці висміяли нові банкноти євро: мережу заполонили меми

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Соціальні мережі відреагували майже миттєво. Користувачі (очевидно, не без допомоги ШІ) почали штампувати власні версії банкнот.

Серед найбільш популярних:

банкнота пластиковими кришечками, прикріпленими до пляшок, як символ євробюрократії;

покинуті шлагбауми на кордонах;

купюра з Крістін Лагард і написом «buy Bitcoin»;

альтернативні набори культурних ікон, які «більш історично виправдані», ніж офіційні пропозиції;

ілюстрації до Оруела.

Офіційні дизайни також не залишилися без уваги, але компліментів отримали небагато. «Жахливо», «розчаровує», «схоже на PR-інфографіку» — такими були найпоширеніші оцінки.

Пташки проти культури: новий розкол Європи

Після місяців роботи журі з дизайнерів та експертів фінальні десять варіантів розбилися на два табори: одні пропонують зобразити на банкнотах птахів, інші — культурних діячів і символи.

Більш докладно про це можна дізнатися з нашої статті «ЄЦБ запропонував європейцям обрати дизайн нових банкнот євро».

Це негайно породило нові суперечки. Прихильники культури запитували «навіщо взагалі птахи» і попереджали, що якщо переможуть пташки — «можна взагалі все закрити». Один із них навіть повідомив, що молився в церкви, щоб євробюрократія врятувала континент від «нудних птахів у гаманцях».

Прихильники пташок, своєю чергою, здебільшого виступали проти культурних ікон взагалі. Вони зізнавалися, що не впізнали деяких запропонованих персон. Хтось навіть зауважив, що Марія Каллас недостатньо відома, щоб бути зображеною на банкноті.

Існує й третій табір, практичний: навіщо взагалі сперечатися про вигляд грошей, якщо людей більше турбує, наскільки мало на них можна купити?

Публічне голосування триває до вересня. Остаточне рішення ЄЦБ ухвалить наприкінці 2026 року, а нові банкноти з'являться в обігу через кілька років. До того часу інтернет, очевидно, встигне придумати ще кілька тисяч альтернативних дизайнів.