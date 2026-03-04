Трамп вимагає негайного ухвалення CLARITY Act: що нового

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Трамп іде на конфлікт із банками: президент США вимагає негайного ухвалення CLARITY Act

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою банківського лобі, звинувативши фінансові інституції у спробах загальмувати розвиток криптоіндустрії. У своєму дописі в Truth Social він закликав Сенат невідкладно проголосувати за законопроєкт про структуру крипторинку (CLARITY Act), який має стати другим ключовим етапом перетворення США на «криптостолицю світу».

Головним каменем спотикання стала суперечка навколо GENIUS Act — закону про стейблкоїни, який Трамп підписав ще в липні 2025 року. Попри офіційний статус документа, його імплементація фактично заблокована.

Банки вимагають заборонити виплату винагород тримачам стейблкоїнів, вбачаючи у цьому загрозу своїм рекордним прибуткам. Трамп вважає, що банки тримають прогресивне законодавство «у заручниках», намагаючись виторгувати собі вигідніші умови.

«Американці мають заробляти більше на своїх вкладеннях. Ми не дозволимо банкам підірвати нашу криптопрограму. Якщо ми не ухвалимо CLARITY Act, ця сфера просто піде до Китаю», — наголосив Трамп.

Законопроєкт CLARITY Act вже пройшов Палату представників влітку 2025 року, але «забуксував» у Сенаті саме через тиск фінансових контрагентів. Хоча лютневі переговори в Білому домі за участю представників криптоспільноти та банкірів принесли певні компроміси, фінального рішення досі немає.

Прогнози експертів:

Аналітики JPMorgan Chase припускають, що під тиском адміністрації Трампа білль може бути остаточно ухвалений до середини 2026 року.

Повна імплементація правил GENIUS Act також очікується не раніше липня поточного року.

Трамп резюмував, що криптосфера занадто близька до «справжнього успіху», щоб дозволити традиційному банківському сектору її знищити. На його думку, угода між банками та криптоіндустрією має бути укладена негайно в інтересах американського народу.

У Сенаті США ініціювали заборону цифрового долара (CBDC) до 2030 року

Комітет Сенату США з питань банківської справи, житлового будівництва та міського розвитку представив комплексний законопроєкт, що містить радикальну норму: повну заборону на створення та випуск цифрової валюти центрального банку (CBDC). Ця ініціатива включена до документа, основною метою якого є стимулювання ринку житла в країні.

Законопроєкт чітко визначає CBDC як цифровий долар, що є прямим зобов’язанням Федеральної резервної системи (ФРС) та доступний широкому загалу. Згідно з документом, ФРС та будь-яким федеральним резервним банкам забороняється:

Безпосередньо створювати чи вводити в обіг цифрову валюту центробанку.

Випускати будь-які цифрові активи, що за своєю суттю копіюють функції CBDC.

Здійснювати ці кроки опосередковано через банки чи інших фінансових посередників.

Фактично, ця норма ставить «на паузу» розробку державного цифрового долара в його класичному розумінні.

Попри суворі обмеження для держави, законопроєкт залишає «вікно» для інновацій у приватному секторі. Заборона не стосується цифрових валют, які відповідають таким критеріям:

Мають відкритий вихідний код.

Є децентралізованими.

Забезпечують повну конфіденційність транзакцій на рівні зі звичайною паперовою готівкою.

Запропонована заборона не є вічною. У тексті законопроєкту зазначено, що ці положення втратять чинність 31 грудня 2030 року. Таким чином, законодавці планують надати ринку шестирічний період для розвитку приватних альтернатив без конкуренції з боку державного цифрового активу.

Visa та Stripe масштабують стейблкоїн-картки на понад 100 країн світу

Платіжна система Visa та криптоплатформа Bridge (яка нещодавно стала частиною корпорації Stripe) оголосили про масштабне розширення свого партнерства. Проєкт із запуску карток, забезпечених стейблкоїнами, виходить далеко за межі початкових 18 ринків і охопить понад 100 країн у Європі, Азії та Африці. Про це повідомляє Fortune.

Головна мета ініціативи — зробити використання криптовалюти таким же простим, як і звичайних грошей. Завдяки новим карткам користувачі зможуть витрачати кошти безпосередньо зі своїх криптогаманців у будь-якій торговій точці, де приймають Visa.

Як це працює:

Інфраструктура: Платформа Bridge забезпечує технічну базу для роботи зі стейблкоїнами.

Брендування: Сторонні компанії (наприклад, криптогаманець Phantom) зможуть випускати власні фірмові дебетові картки на цій базі.

Мережа: Visa виступає глобальною мережею, що забезпечує проведення транзакцій.

Попри поширену думку, що стейблкоїни можуть стати «вбивцями» традиційних банківських систем, Visa демонструє інший підхід — глибоку інтеграцію.

«Кожен розробник стейблкоїн-гаманця має розуміти: щоб користувачі та бізнес могли витрачати ці кошти у повсякденному житті, гаманець обов'язково повинен мати підключену карту», — наголосив Кай Шеффілд, керівник криптонапряму Visa.

Цей крок підкреслює глобальний тренд 2026 року: традиційні фінансові гіганти більше не ігнорують цифрові активи, а активно вбудовують їх у свою інфраструктуру, перетворюючи стейблкоїни на повноцінний платіжний інструмент.