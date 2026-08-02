ФРС може зустрічатися рідше: Ворш планує скорочення засідань

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Зараз ФРС збирається вісім разів на рік. Такий графік діє з 1981 року, ще з часів Пола Волкера. Ворш припустив, що вісім зустрічей дуже забагато.

Новий графік можуть затвердити до середини вересня. Але зміни запрацюють пізніше. На сайті ФРС уже опубліковані дати засідань на решту 2026 року та на 2027-й. Утім, там зазначено, що дати можуть змінитися.

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Чому це важливо для ринку

Якщо ФРС почне збиратися рідше, Волл-стріт і звичайні інвестори отримуватимуть менше інформації.

Менше засідань — менше сигналів про те:

куди рухається монетарна політика;

як ФРС оцінює інфляцію та ринок праці;

що регулятор думає про стан економіки загалом.

Закон вимагає лише чотири засідання на рік. ФРС може скликати додаткові, якщо виникнуть нагальні питання. Так уже було під час фінансової кризи 2007−2009 років і на початку пандемії. Тоді комітет збирався терміново, іноді питання навіть вирішувались по телефону, а в ЗМІ потрапляли лише остаточні рішення.

На слуханнях у Сенаті у квітні Ворша запитали, чи готовий він гарантувати зустрічі не рідше ніж раз на вісім тижнів. Він відповів просто: закон вимагає мінімум чотири в рік, але це, на його думку, замало. Тому має сенс збирати більше засідань. Водночас він зізнався, що ще не починав працювати над графіками на 2027 рік і далі.

У пресслужбі ФРС від коментарів відмовилися. Та якщо Ворш справді зменшить кількість зустрічей, це стане найбільшою зміною в операційній моделі регулятора за останні десятиліття. І найсерйознішою реформою з моменту, як він очолив ФРС.

Ринок звик отримувати регулярні сигнали від центрального банку. Тепер доведеться вчитися жити з меншою кількістю офіційних коментарів. Але кризові засідання ніхто не скасовує: якщо треба, ФРС збереться позачергово.

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