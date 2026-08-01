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1 серпня 2026, 14:38

Зеленський запровадив нове професійне свято: коли в Україні відзначатимуть День фінансистів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята — Дня фінансистів. Відтепер його щороку відзначатимуть 11 липня. Про це сьогодні повідомило Міністерство фінансів України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята — Дня фінансистів.

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У Мінфіні зазначають, що нове свято має відзначити внесок працівників фінансової сфери у стабільну роботу держави, особливо в умовах повномасштабної війни. Саме від їхньої роботи залежить безперебійне фінансування державних програм, своєчасні бюджетні виплати, залучення міжнародної допомоги та підтримка фінансової стійкості країни.

За даними міністерства, сьогодні у бюджетній сфері працюють понад 16 тисяч фінансистів. Разом із фахівцями банківської, податкової, митної та інших галузей фінансового сектору вони забезпечують функціонування економіки навіть у складних умовах воєнного часу.

У Мінфіні наголошують, що працівники фінансової сфери продовжують виконувати свої обов'язки попри постійні виклики. Вони відповідають за управління державними коштами, організацію бюджетного процесу, проведення платежів і фінансування ключових потреб країни, зокрема оборонних.

Запровадження окремого професійного свята також покликане підвищити престиж професії та привернути увагу до ролі фінансистів у розвитку держави. Водночас ініціатива має і символічне значення.

Дата 11 липня обрана не випадково.

Саме цього дня вшановують пам'ять княгині Ольги, яку вважають першою правителькою Київської Русі, що впорядкувала систему збору данини. Історики називають ці зміни одним із перших кроків до формування фінансової системи та державного управління на українських землях.

Нагадаємо, що День банківських працівників в Україні відзначають щорічно 20 травня. Це офіційне професійне свято для всіх працівників банківської системи, засноване у 2004 році.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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