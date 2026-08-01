Tether заробив $1,5 млрд за квартал — переважно на казначейських облігаціях США

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Однак варто розуміти природу цього заробітку. Основна частина доходу Tether надходить не від комісій у криптоіндустрії, а від вкладень у казначейські облігації США та операцій РЕПО.

Фактично компанія акумулює долари користувачів, які купують USDT, і розміщує їх у традиційних фінансових інструментах. У середовищі високих процентних ставок ФРС ця модель генерує значний пасивний дохід — незалежно від того, що відбувається на крипторинку.

Ключові показники на 30 червня 2026 року:

чистий операційний прибуток за квартал — близько $1,5 млрд

загальний обсяг випущених USDT — близько $184,6 млрд

надлишкові резерви понад 100% забезпечення — $4,1 млрд

кількість користувачів — понад 650 млн, новий історичний максимум

Найшвидше аудиторія зростає на ринках, що розвиваються, — люди в цих регіонах використовують USDT як альтернативу нестабільним національним валютам на тлі геополітичної нестабільності.

Ардоіно запевняє, що USDT на 100% забезпечений ліквідними активами, а $4,1 млрд надлишкових резервів є додатковою подушкою безпеки.

Водночас незалежна аудиторська перевірка резервів Tether досі залишається предметом дискусій у криптоспільноті, адже компанія публікує атестації, а не повноцінний аудит від Big Four.

Нагадаємо

Ми розповідали, що Найджел Фарадж, лідер партії Reform UK (раніше вона мала назву «партія Брекзіта»), став одним із найактивніших лобістів інтересів криптоіндустрії у Британії.

Його інтерес безпосередньо пов’язаний із Крістіаном Харборном, впливовим акціонером Tether, якому належить близько 13% компанії. Харборн також був офіційним лобістом у Європарламенті від імені групи, яка публічно захищала Tether.