Tether заробив $1,5 млрд за квартал — переважно на казначейських облігаціях США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2026, 11:58

Tether заробив $1,5 млрд за квартал — переважно на казначейських облігаціях США

Компанія Tether опублікувала офіційний звіт за другий квартал 2026 року. Засновник компанії Паоло Ардоіно підтвердив чистий операційний прибуток на рівні близько $1,5 млрд — попри високу волатильність глобальних ринків.

Компанія Tether опублікувала офіційний звіт за другий квартал 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Однак варто розуміти природу цього заробітку. Основна частина доходу Tether надходить не від комісій у криптоіндустрії, а від вкладень у казначейські облігації США та операцій РЕПО.

Фактично компанія акумулює долари користувачів, які купують USDT, і розміщує їх у традиційних фінансових інструментах. У середовищі високих процентних ставок ФРС ця модель генерує значний пасивний дохід — незалежно від того, що відбувається на крипторинку.

Ключові показники на 30 червня 2026 року:

  • чистий операційний прибуток за квартал — близько $1,5 млрд
  • загальний обсяг випущених USDT — близько $184,6 млрд
  • надлишкові резерви понад 100% забезпечення — $4,1 млрд
  • кількість користувачів — понад 650 млн, новий історичний максимум

Найшвидше аудиторія зростає на ринках, що розвиваються, — люди в цих регіонах використовують USDT як альтернативу нестабільним національним валютам на тлі геополітичної нестабільності.

Ардоіно запевняє, що USDT на 100% забезпечений ліквідними активами, а $4,1 млрд надлишкових резервів є додатковою подушкою безпеки.

Водночас незалежна аудиторська перевірка резервів Tether досі залишається предметом дискусій у криптоспільноті, адже компанія публікує атестації, а не повноцінний аудит від Big Four.

Нагадаємо

Ми розповідали, що Найджел Фарадж, лідер партії Reform UK (раніше вона мала назву «партія Брекзіта»), став одним із найактивніших лобістів інтересів криптоіндустрії у Британії.

Його інтерес безпосередньо пов’язаний із Крістіаном Харборном, впливовим акціонером Tether, якому належить близько 13% компанії. Харборн також був офіційним лобістом у Європарламенті від імені групи, яка публічно захищала Tether.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
1 серпня 2026, 12:24
#
Ось так, чистим рухом руки з одного бакса робиться два… ти приймаєш бакс і даєш криптобакс, потім бакс даєш Дядьку Сему. В результаті з одного фіатрого бакса в економіці вже два, крипто і фіатний.
+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
1 серпня 2026, 14:44
#
Напоминает схему МММ, не? Только теперь более адаптированную) Мавроди не додумался убедить людей оплачивать что либо своими собственными бумажками, вместо фиатных денег. Ну и с инфраструктурой под это была беда… но теперь — все иначе
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає P93 и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами