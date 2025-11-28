Стратегії на криптозиму: як заробляти, коли ринок падає

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2025, 17:00

Стратегії на криптозиму: як заробляти, коли ринок падає

Ціна біткоїна потроху почала відновлюватись, хоча до того, щоб відіграти недавнє падіння, ще далеко: перша криптовалюта впала від своїх історичних максимумів на 36%, інші криптоактиви показали ще більшу глибину падіння. В таких умовах гостро постає питання, як заробляти на ринку, що знижується?

Стратегії на криптозиму: як заробляти, коли ринок падає
Фото: pixabay.com

Про ризики обвалу біткоїна ми писали ще 22 жовтня, якщо ви встигли продати — добре, бо навіть Роберт Кійосакі зробив це, якщо ж ні, то змушені терпіти збитки або ж спостерігати за зменшенням прибутку. В будь-якому випадку це не скасовує мети, з якою всі приходять на ринок: зберегти та примножити. Залежно від ситуації можна задіяти різні стратегії для отримання прибутку навіть в умовах ринку, що падає.

Не встиг продати, але поки, що з прибутком

Якщо станом на зараз P/L вашого криптопортфелю зі знаком «плюс», в першу чергу можна скоротити позицію. Це зменшить тиск на портфель у випадку подальшого зниження ринку. А ризики залишаються, незважаючи на те, що багато учасників очікують розвороту, безліч факторів вказують, що ведмежий настрій зберігається:

 — Відтоки зі спотових ETF спостерігаються вже четвертий тиждень поспіль

Притік/відтік капіталу зі спотових біткоїн ETF. Джерело: SoSoValue

 — Зростання ймовірності зниження ставки ФРС на засіданні 10 грудня було проігноровано ринком

Ймовірність зниження ставки ФРС. Джерело: Polymarket

 — Резерви біткоїн на найбільшій криптовалютній біржі у світі (Binance), продовжують зростати (здебільшого біткоїни переказують на централізовані біржі для продажу)

Резерви біткоїн на криптовалютній біржі Binance. Джерело: CryptoQuant

Якщо вирішили не продавати

Таке рішення також має право на життя, особливо якщо в портфелі активи, котрі на думку інвестора мають потенціал зростання в майбутньому. Логічно він ставить перед собою питання: «як на них заробити або зменшити відсоток просідання?». Насправді є декілька можливостей вирішення цієї задачі, і вони будуть залежати від його відношення до ризику та навиків:

Пасивний дохід

Інвестор може розмістити PoS активи в стейкінгу. До прикладу, по ETH дохідність від стейкінгу складе в районі 2,8%. Якщо застосувати рестейкінг, можна отримати до 10%, в залежності від сервісу. По Solana стейкінг дає дохідність близько 7%. І так далі.

А як бути з PoW активами? — Той же біткоїн також можна застейкати: дохідність відносно не висока (до 1,42%), але якщо актив має дефляційну модель, цього може бути достатньо для суттєвого покращення кінцевого результату.

Якщо стейкінг по активу не доступний, варто пошукати в пропозиціях біржі, можливо актив можна розмістити на депозиті (біржа готова платити за надання ліквідності), або ж надати його в якості забезпечення ліквідності на децентралізованих платформах (Uniswap, 1inch, Pancakeswap)

Активний дохід (більший ризик)

Шорт ф’ючерса. Інвестор має можливість в будь-який момент оцінити розмір свого портфелю в доларах (стейблкоїнах). На основі цієї інформації можна відкрити шорт-угоду аналогічного об'єму по ф’ючерсу і отримувати дохід, аналогічний втратам вартості активу, що є в портфелі. Таким чином всі втрати будуть повністю нівельовані. З недоліків — маржа, тобто може знадобитися додатковий капітал для підтримання позиції, кредитне плече та плата за його використання і фінансування (для perpetuals).

Ризик такої стратегії полягає в тому, що у випадку зростання ринку, портфель не буде зростати до тих пір поки ви не позбудетеся шорту ф’ючерса.

Опціони. Якщо інвестор має навики робити з опціонами та прогнозує, що вартість активу в майбутньому продовжить знижуватися, він може продавати опціони CALL та заробляти на преміях або ж купувати PUT опціони та отримувати від падіння пропорційний дохід зменшений на величину премії.

До речі, на Deribit (найбільша біржа криптодеривативів) є можливість в якості застави використовувати BTC та ETH, без необхідності їх продажу (інверсні опціони).

Якщо активи продано

Якщо ви продали весь портфель і зараз в «кеші», то тут також є варіанти обігнати інфляцію і навіть заробити. Коли активи знаходяться на централізованій біржі (Binance, ByBit, Kraken і т. ін.) варто проаналізувати їхні пропозиції. Здебільшого вони доволі конкурентні і можуть давати дохідність від 2 до 10% в USDT та USDC.

Коли активи за межами CEX або ж ви готові їх переказати, то тут є, як мінімум, дві цікаві можливості:

Morpho. Розміщуючи свої USDC на цій платформі, ви отримаєте дохідність до 10% річних.

USDе. Це синтетичний доларовий стейблкоїн, запущений протоколом Ethena Finance. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які підтримуються фіатними резервами, USDe підтримує прив'язку до долара США через дельта-нейтральне хеджування, використовуючи заставу в ETH та короткі позиції у ф'ючерсах. Це дозволяє йому бути більш децентралізованим та приносити дохід власникам завдяки доходам від ставок та хеджування.

Дохід може сягати 30%. В тім присутні і свої ризики: не відомо, чи витримає механізм екстремальні ринкові умови. 10 жовтня цього року, коли ринок цифрових активів обвалився, USDe втрачав прив’язку до долара, хоча і досить швидко повернувся до норми.

Ахілесова п’ята цього проєкту — ліквідність. Якщо на біржах, де відкриваються позиції для хеджування, не буде ліквідності, алгоритм ймовірно «зламається».

USDe/USD. Джерело: Kraken

Підсумовуємо

Криптозима — це не вирок, а період, який вимагає холодної голови, дисципліни та правильно підібраних стратегій. Адже навіть у затяжному спаді кожен інвестор може знайти шлях до прибутковості: через часткову фіксацію позицій і зниження ризиків, через пасивний дохід зі стейкінгу, а більш досвідчені учасники — через деривативи та дельта-нейтральні стратегії. Ті, хто вийшов у «кеш», теж мають інструменти для збереження й примноження капіталу, від високодохідних DeFi-платформ до альтернативних стейблкоїнів нового покоління.

Незалежно від обраного шляху, головне — оцінювати ризики, діяти системно та пам’ятати, що ринок циклічний: періоди страху зрештою змінюються фазами зростання. А правильно вибудувана стратегія в криптозиму здатна не лише мінімізувати збитки, а й сформувати фундамент для сильного прибутку, коли ринок розвернеться.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами