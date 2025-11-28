Стратегії на криптозиму: як заробляти, коли ринок падає

Ціна біткоїна потроху почала відновлюватись, хоча до того, щоб відіграти недавнє падіння, ще далеко: перша криптовалюта впала від своїх історичних максимумів на 36%, інші криптоактиви показали ще більшу глибину падіння. В таких умовах гостро постає питання, як заробляти на ринку, що знижується?

Про ризики обвалу біткоїна ми писали ще 22 жовтня, якщо ви встигли продати — добре, бо навіть Роберт Кійосакі зробив це, якщо ж ні, то змушені терпіти збитки або ж спостерігати за зменшенням прибутку. В будь-якому випадку це не скасовує мети, з якою всі приходять на ринок: зберегти та примножити. Залежно від ситуації можна задіяти різні стратегії для отримання прибутку навіть в умовах ринку, що падає.

Не встиг продати, але поки, що з прибутком

Якщо станом на зараз P/L вашого криптопортфелю зі знаком «плюс», в першу чергу можна скоротити позицію. Це зменшить тиск на портфель у випадку подальшого зниження ринку. А ризики залишаються, незважаючи на те, що багато учасників очікують розвороту, безліч факторів вказують, що ведмежий настрій зберігається:

— Відтоки зі спотових ETF спостерігаються вже четвертий тиждень поспіль

Притік/відтік капіталу зі спотових біткоїн ETF. Джерело: SoSoValue

— Зростання ймовірності зниження ставки ФРС на засіданні 10 грудня було проігноровано ринком

Ймовірність зниження ставки ФРС. Джерело: Polymarket

— Резерви біткоїн на найбільшій криптовалютній біржі у світі (Binance), продовжують зростати (здебільшого біткоїни переказують на централізовані біржі для продажу)

Резерви біткоїн на криптовалютній біржі Binance. Джерело: CryptoQuant

Якщо вирішили не продавати

Таке рішення також має право на життя, особливо якщо в портфелі активи, котрі на думку інвестора мають потенціал зростання в майбутньому. Логічно він ставить перед собою питання: «як на них заробити або зменшити відсоток просідання?». Насправді є декілька можливостей вирішення цієї задачі, і вони будуть залежати від його відношення до ризику та навиків:

Пасивний дохід

Інвестор може розмістити PoS активи в стейкінгу. До прикладу, по ETH дохідність від стейкінгу складе в районі 2,8%. Якщо застосувати рестейкінг, можна отримати до 10%, в залежності від сервісу. По Solana стейкінг дає дохідність близько 7%. І так далі.

А як бути з PoW активами? — Той же біткоїн також можна застейкати: дохідність відносно не висока (до 1,42%), але якщо актив має дефляційну модель, цього може бути достатньо для суттєвого покращення кінцевого результату.

Якщо стейкінг по активу не доступний, варто пошукати в пропозиціях біржі, можливо актив можна розмістити на депозиті (біржа готова платити за надання ліквідності), або ж надати його в якості забезпечення ліквідності на децентралізованих платформах (Uniswap, 1inch, Pancakeswap)

Активний дохід (більший ризик)

Шорт ф’ючерса. Інвестор має можливість в будь-який момент оцінити розмір свого портфелю в доларах (стейблкоїнах). На основі цієї інформації можна відкрити шорт-угоду аналогічного об'єму по ф’ючерсу і отримувати дохід, аналогічний втратам вартості активу, що є в портфелі. Таким чином всі втрати будуть повністю нівельовані. З недоліків — маржа, тобто може знадобитися додатковий капітал для підтримання позиції, кредитне плече та плата за його використання і фінансування (для perpetuals).

Ризик такої стратегії полягає в тому, що у випадку зростання ринку, портфель не буде зростати до тих пір поки ви не позбудетеся шорту ф’ючерса.

Опціони. Якщо інвестор має навики робити з опціонами та прогнозує, що вартість активу в майбутньому продовжить знижуватися, він може продавати опціони CALL та заробляти на преміях або ж купувати PUT опціони та отримувати від падіння пропорційний дохід зменшений на величину премії.

До речі, на Deribit (найбільша біржа криптодеривативів) є можливість в якості застави використовувати BTC та ETH, без необхідності їх продажу (інверсні опціони).

Якщо активи продано

Якщо ви продали весь портфель і зараз в «кеші», то тут також є варіанти обігнати інфляцію і навіть заробити. Коли активи знаходяться на централізованій біржі (Binance, ByBit, Kraken і т. ін.) варто проаналізувати їхні пропозиції. Здебільшого вони доволі конкурентні і можуть давати дохідність від 2 до 10% в USDT та USDC.

Коли активи за межами CEX або ж ви готові їх переказати, то тут є, як мінімум, дві цікаві можливості:

Morpho. Розміщуючи свої USDC на цій платформі, ви отримаєте дохідність до 10% річних.

USDе. Це синтетичний доларовий стейблкоїн, запущений протоколом Ethena Finance. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які підтримуються фіатними резервами, USDe підтримує прив'язку до долара США через дельта-нейтральне хеджування, використовуючи заставу в ETH та короткі позиції у ф'ючерсах. Це дозволяє йому бути більш децентралізованим та приносити дохід власникам завдяки доходам від ставок та хеджування.

Дохід може сягати 30%. В тім присутні і свої ризики: не відомо, чи витримає механізм екстремальні ринкові умови. 10 жовтня цього року, коли ринок цифрових активів обвалився, USDe втрачав прив’язку до долара, хоча і досить швидко повернувся до норми.

Ахілесова п’ята цього проєкту — ліквідність. Якщо на біржах, де відкриваються позиції для хеджування, не буде ліквідності, алгоритм ймовірно «зламається».

USDe/USD. Джерело: Kraken

Підсумовуємо

Криптозима — це не вирок, а період, який вимагає холодної голови, дисципліни та правильно підібраних стратегій. Адже навіть у затяжному спаді кожен інвестор може знайти шлях до прибутковості: через часткову фіксацію позицій і зниження ризиків, через пасивний дохід зі стейкінгу, а більш досвідчені учасники — через деривативи та дельта-нейтральні стратегії. Ті, хто вийшов у «кеш», теж мають інструменти для збереження й примноження капіталу, від високодохідних DeFi-платформ до альтернативних стейблкоїнів нового покоління.

Незалежно від обраного шляху, головне — оцінювати ризики, діяти системно та пам’ятати, що ринок циклічний: періоди страху зрештою змінюються фазами зростання. А правильно вибудувана стратегія в криптозиму здатна не лише мінімізувати збитки, а й сформувати фундамент для сильного прибутку, коли ринок розвернеться.