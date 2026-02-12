Bitget націлюється на 40% ринку токенізованих акцій до 2030 року та посилює напрям TradFi з доступом в один клік

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), оголосила про масштабне оновлення мобільного застосунку, в межах якого криптовалютні та традиційні фінансові ринки тепер розміщені поруч на головній сторінці. Це відображає зростаючу тенденцію, коли трейдери дедалі частіше переходять між різними класами активів у межах однієї торгової сесії. Оновлення відбулося після січневого запуску торгівлі TradFi на Bitget , що розширив доступ до продуктів, пов’язаних з акціями, валютним ринком (FX), індексами, сировинними товарами та дорогоцінними металами, такими як золото й срібло, з розрахунками в USDT.

Теза Bitget щодо токенізованого TradFi полягає в тому, що криптоіндустрія трансформується з переважно спекулятивного ринку у зростаючу глобальну фінансову інфраструктуру. Якщо нинішній річний обсяг торгівлі акціями оцінюється у $100-$130 трлн, то до 2030 року він може сягнути $160-$200 трлн, при цьому значна частка акцій, боргових інструментів, фондів і сировинних товарів може перейти в ончейн-формат, а Bitcoin зміцнить свою роль у макро-хедж-портфелях.

У міру того як токенізовані акції дедалі частіше проходитимуть через криптоплатформи, біржі зможуть забезпечувати приблизно 20−40% цього потоку. Стратегія Bitget як Universal Exchange (UEX) спрямована на те, щоб стати ключовим центром ліквідності та дистрибуції завдяки розширенню в сегменти токенізованих акцій, валют, золота та інших активів. Базовий сценарій компанії передбачає обслуговування 40% ринку токенізованих акцій — що еквівалентно приблизно $15-$30 трлн обсягу торгівлі токенізованими акціями до 2030 року.

В оновленому інтерфейсі всі криптопродукти — включно з ф’ючерсами, спотом, маржинальною торгівлею, ончейн-інструментами та продуктами прибутковості — об'єднані в єдину вкладку «Trade», що зменшує тертя для активних трейдерів, які часто перемикаються між криптоактивами. Водночас створено окрему вкладку TradFi, яка забезпечує доступ в один клік до глобальних ринків, таких як золото, FX, індекси, фондові перпетуали та токенізовані реальні активи (RWA), усуваючи потребу переходити через кілька меню чи робочих процесів.

«Bitget будує інфраструктуру для міграції на трильйони доларів. У міру розвитку регулювання та переведення інституційними гравцями таких інструментів, як державні облігації, в ончейн-формат стає очевидно: криптоіндустрія перетворюється на розрахунковий шар повсякденних фінансів. Раніше, ніж багато хто очікує, стейблкоїни та нативні активи перестануть сприйматися як „крипто“ — це буде просто бекенд-інфраструктура, що забезпечує глобальне переміщення вартості», — заявила Грейсі Чен, CEO Bitget.

Вона додала:

«Саме тому ми перебудували продуктову взаємодію: на Bitget TradFi доступний в один клік, а новий UI/UX скорочує кількість кроків приблизно на 30% порівняно з типовими рішеннями в індустрії».

Bitget успішно трансформувалася з крипто-нативної біржі в глобальний центр ліквідності для цієї міграції. Платформа закріпилася як домінуючий майданчик для токенізованих акцій і наразі контролює 89,1% світового ринку токенізованих акцій Ondo, досягнувши рекордних щоденних обсягів у $6 млрд у січні 2026 року.

Оновлена версія застосунку вже доступна по всьому світу.