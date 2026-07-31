Закон про регулювання криптоактивів знову можуть відкласти — депутатка

Остаточне ухвалення законопроєкту про регулювання ринку віртуальних активів, яке раніше анонсували на серпень, переноситься щонайменше на осінь. Проте навіть у ці терміни документ можуть не ухвалити. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Чому закон знову буксує

Депутатка виділила дві ключові причини, через які легалізація крипторинку в Україні вкотре відкладається:

Відсутність згоди між регуляторами. Законопроєкт досі не пройшов міжвідомче погодження. Національний банк (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не можуть дійти консенсусу щодо розподілу функцій контролю. Засідання робочої групи знову перенесли на невизначений термін.

Спротив всередині парламенту. Василевська-Смаглюк наголосила на високій «щільності власників криптоактивів» серед самих народних депутатів. За її словами, парламентарі не зацікавлені у регулюванні та оподаткуванні цієї сфери, тому знайти необхідні голоси в залі буде вкрай важко.

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Чотири роки очікувань

«Вже чотири роки ми шукаємо спосіб ухвалити необхідні правила для того, щоби легалізувати ринок віртуальних активів. Але, здається, цей законопроєкт знову покладуть кудись у далеку шухляду», — зазначила народна обраниця.

Вона також заявила, що подальше затягування з ухваленням документа може негативно позначитися на виконанні зобов'язань України перед міжнародними партнерами, яким влада обіцяла ухвалити відповідний закон до кінця року.

Нагадаємо

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нещодавно заявив, що Верховна Рада вже у серпні 2026 року планує ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптоактивів в Україні.

Основні положення законопроєкту про віртуальні активи

Законопроєкт про віртуальні активи встановлює чіткі правила оподаткування для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

Об'єкт оподаткування: Прибуток від операцій з віртуальними активами (різниця між доходами від продажу та витратами на придбання за рік).

Пільговий період: Для активів, придбаних до набуття чинності закону, при їх продажу протягом 2026 року діятиме пільгова ставка податку на доходи (ПДФО) у 5%.

Що не оподатковується: Доходи від обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної зарплати на рік.

Для юридичних осіб:

Вводяться спеціальні правила коригування фінансового результату, аналогічні до операцій з цінними паперами.

ПДВ: Операції з випуску, продажу та обміну більшості віртуальних активів не є об'єктом оподаткування ПДВ. Виняток становлять NFT та токени, що посвідчують право на отримання майна чи послуг.

Обмеження та контроль

Законопроєкт забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов'язаних з криптоактивами (біржі, обмінники), також не зможуть працювати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, такі компанії будуть зобов'язані стати на облік у податкових органах та щорічно звітувати про операції своїх клієнтів-резидентів України.