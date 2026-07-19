Компанія Трампа хоче продавати швидкий доступ до його дописів за $100 000 на місяць

Компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), що належить родині Дональда Трампа, запропонувала трейдерам та інвесторам новий сервіс Truth API. За швидкий доступ до дописів президента США на платформі Truth Social потенційним клієнтам пропонують платити до $100 000 на місяць. За інформацією Financial Times, саме таку ціну компанія називала під час переговорів із потенційними покупцями сервісу.

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Чому трейдери готові платити

Великі хедж-фонди та компанії, що займаються алгоритмічною торгівлею, традиційно витрачають значні кошти на максимально швидке отримання ринкової інформації. Для них навіть кілька мілісекунд можуть означати мільйонні прибутки або збитки.

Трамп регулярно публікує на Truth Social заяви щодо геополітики, економіки та окремих компаній, які нерідко викликають різкі коливання на світових фінансових ринках.

Анонс про запуск Truth API вже викликав обурення на Волл-стріт, оскільки інвесторам фактично пропонують купувати державну інформацію у компанії, пов'язаної з президентом.

«Люди платитимуть, бо іншого вибору не матимуть. Якщо ви дізнаєтеся новину із запізненням, то програєте», — зазначив один із керівників хедж-фонду.

Трамп як головний маркетмейкер планети

Повернувшись до Білого дому, Трамп та його родина суттєво примножили свої статки, зокрема завдяки активам та галузям, які підтримує сам президент. Згідно з фінансовим звітом, у 2025 році Трамп заробив понад $2 млрд, переважно на криптовалютних проєктах.

Маючи 12,9 мільйона підписників у Truth Social, президент США постійно публікує оновлення щодо найважливіших світових подій — від геополітики до війни з Іраном. Презентаційні матеріали TMTG для просування сервісу Truth API прямо наводять приклади постів, які змінили хід торгів:

Квітень 2025 року: Заклик Трампа «Зараз чудовий час для покупок!!!» повернув $4 трлн ринкової капіталізації індексу S&P 500.

Червень 2025 року: Попередження про те, що США «дуже сильно вдарять по Ірану», спровокувало стрибок цін на нафту на 6% протягом дня.

Березень 2026 року: Повідомлення про «продуктивні перемовини з Іраном» навпаки — обвалило нафтові котирування.

Крім того, президент неодноразово хвалив конкретні корпорації, як-от Apple чи Nvidia, щоразу підштовхуючи їхні акції вгору.

«Коли Трамп пише — світ реагує. Аналогів цьому сигналу немає», — йдеться в буклеті компанії.

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Мілісекунди, які коштують мільярди

Для звичайних користувачів різниця у швидкості між стандартною стрічкою та Truth API буде непомітною. Проте для алгоритмічної торгівлі та квантових хедж-фондів перевага у кілька мілісекунд є колосальною. Сервіс планує працювати у режимі 24/7.

Подібну практику надання даних для фінансових терміналів, таких як Bloomberg, уже використовує соцмережа X. Фахівці прогнозують: щойно перші великі гравці куплять цей швидкий доступ від TMTG, тиск на решту ринку зросте, адже ніхто не захоче програвати конкурентам у швидкості отримання інсайдів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Trump Media & Technology Group, якій належить соцмережа Truth Social, придумала, як їй вибратися зі збитків. Вже з 1 серпня фінансові акули з Волл-стріт зможуть купувати пріоритетний доступ до найвпливовіших постів платформи. Наразі найпопулярнішим акаунтом там є профіль самого Дональда Трампа, тож компанія розраховує, що це допоможе стабільно заробляти.