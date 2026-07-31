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31 липня 2026, 13:11

Інфляція у Франції несподівано прискорилася: ЄЦБ наблизився до нового підвищення ставок

Інфляція у Франції в липні 2026 року прискорилася більше, ніж очікували аналітики. Це посилило аргументи на користь чергового підвищення процентних ставок Європейським центральним банком уже у вересні, повідомляє Bloomberg.

Інфляція у Франції несподівано прискорилася: ЄЦБ наблизився до нового підвищення ставок

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Інфляція перевищила прогнози

За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень Франції (Insee), споживчі ціни в країні у липні зросли на 2,4% у річному вимірі. Це вище за всі прогнози економістів, опитаних Bloomberg, які очікували, що інфляція залишиться на рівні 2%.

Оскільки Франція є другою за величиною економікою єврозони, її інфляційні показники вважаються важливим орієнтиром перед публікацією загальних даних щодо інфляції в єврозоні.

Дорожчають послуги та енергоносії

Однією з головних причин прискорення інфляції стало подорожчання послуг. У липні зростання цін у цьому секторі прискорилося до 2,3% із 1,9% у червні.

Водночас темпи зростання цін на енергоносії сягнули 12,4%.

За словами економіста Жана Дальбара, інфляція прискорилася через подорожчання пального та зростання цін на проживання в готелях, якому, ймовірно, сприяла спекотна погода. Водночас базовий інфляційний тиск залишається помірним.

ЄЦБ може знову підвищити ставки

Опубліковані дані разом із сильнішими, ніж очікувалося, показниками економічного зростання Франції за другий квартал посилюють очікування, що Європейський центральний банк у вересні знову підвищить процентні ставки.

Більшість економістів прогнозує підвищення на 25 базисних пунктів, а фінансові ринки наразі оцінюють імовірність такого рішення приблизно у 90%.

Втім, до вересневого засідання ЄЦБ ще буде оприлюднено нові дані щодо інфляції, які можуть вплинути на рішення регулятора.

Читайте також: ЄЦБ повідомив, коли зарплати в єврозоні почнуть зростати швидше

Уряд Франції занепокоєний зростанням держборгу

Окрім інфляції, французька влада дедалі більше стурбована станом державних фінансів.

Міністр бюджету Давід Ам'єль попередив, що без додаткових заходів бюджетний дефіцит Франції може зрости з 5,1% ВВП у 2025 році майже до 6% у 2027 році та майже до 7% у 2030 році.

«Франція сидить на пороховій бочці, якщо говорити про державний борг. Якщо нічого не робити, це призведе до справжнього вибуху бюджетного дефіциту», — заявив він в ефірі Sud Radio.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%. ЄЦБ прагне повернути інфляцію до мети в 2% і прийматиме подальші рішення щодо ставки на основі даних, що надходять з інфляції та сполучених ризиків, а також економічних і фінансових даних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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