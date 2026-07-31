Нафта подешевшала на тлі зростання поставок попри війну між США та Іраном

Ціни на нафту в п'ятницю, 31 липня, знизилися більш ніж на $1 за барель, однак за підсумками місяця все ще можуть зрости приблизно на 20%. Ринок стримує збільшення поставок через ключові морські маршрути, незважаючи на відсутність суттєвого прогресу в переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 09:58 ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на $1,44 (1,6%) до $87,59 за барель. Американська нафта West Texas ​Intermediate (WTI) втратила $1,59 (1,9%) і торгувалася на рівні $82 за барель.

Попри поточне зниження, за підсумками місяця обидва еталонні сорти можуть подорожчати приблизно на 20%.

Поставки через Ормузьку протоку стабілізуються

Старший аналітик ANZ з товарних ринків Деніел Гайнс зазначив, що зниження цін зумовлене збільшенням обсягів перевезень через Ормузьку протоку, яка є одним із найважливіших маршрутів для світової торгівлі енергоносіями.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном судноплавство через протоку було значною мірою заблоковане, через що цей маршрут опинився в центрі уваги нафтового ринку.

Саудівська Аравія створює коаліцію для захисту морських маршрутів

Саудівська Аравія прагне очолити міжнародну коаліцію для посилення безпеки в Баб-ель-Мандебській протоці, Червоному морі та Аденській затоці — ключових маршрутах постачання енергоресурсів.

У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що ініціативу підтримали 14 країн, серед яких Джибуті, Єгипет, Пакистан, Судан і Туреччина.

Геополітичні ризики залишаються високими

Минулого тижня єменські хусити, яких підтримує Іран, оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії, поставивши під загрозу маршрут експорту нафти через Червоне море, що є альтернативою Ормузькій протоці.

Попри те, що танкери продовжують проходити через Ормузьку протоку та Червоне море, зростання ризиків для судноплавства призвело до підвищення вартості фрахту та страхування, що підтримує так звану геополітичну премію в цінах на нафту.

Аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що, хоча ціни відійшли від нещодавніх максимумів, загальна тенденція на ринку залишається позитивною.