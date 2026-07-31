Нафта подешевшала на тлі зростання поставок попри війну між США та Іраном

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 липня 2026, 11:45

Нафта подешевшала на тлі зростання поставок попри війну між США та Іраном

Ціни на нафту в п'ятницю, 31 липня, знизилися більш ніж на $1 за барель, однак за підсумками місяця все ще можуть зрости приблизно на 20%. Ринок стримує збільшення поставок через ключові морські маршрути, незважаючи на відсутність суттєвого прогресу в переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Нафта подешевшала на тлі зростання поставок попри війну між США та Іраном
Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 09:58 ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на $1,44 (1,6%) до $87,59 за барель. Американська нафта West Texas ​Intermediate (WTI) втратила $1,59 (1,9%) і торгувалася на рівні $82 за барель.

Попри поточне зниження, за підсумками місяця обидва еталонні сорти можуть подорожчати приблизно на 20%.

Поставки через Ормузьку протоку стабілізуються

Старший аналітик ANZ з товарних ринків Деніел Гайнс зазначив, що зниження цін зумовлене збільшенням обсягів перевезень через Ормузьку протоку, яка є одним із найважливіших маршрутів для світової торгівлі енергоносіями.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном судноплавство через протоку було значною мірою заблоковане, через що цей маршрут опинився в центрі уваги нафтового ринку.

Саудівська Аравія створює коаліцію для захисту морських маршрутів

Саудівська Аравія прагне очолити міжнародну коаліцію для посилення безпеки в Баб-ель-Мандебській протоці, Червоному морі та Аденській затоці — ключових маршрутах постачання енергоресурсів.

У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що ініціативу підтримали 14 країн, серед яких Джибуті, Єгипет, Пакистан, Судан і Туреччина.

Геополітичні ризики залишаються високими

Минулого тижня єменські хусити, яких підтримує Іран, оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії, поставивши під загрозу маршрут експорту нафти через Червоне море, що є альтернативою Ормузькій протоці.

Попри те, що танкери продовжують проходити через Ормузьку протоку та Червоне море, зростання ризиків для судноплавства призвело до підвищення вартості фрахту та страхування, що підтримує так звану геополітичну премію в цінах на нафту.

Аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що, хоча ціни відійшли від нещодавніх максимумів, загальна тенденція на ринку залишається позитивною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами