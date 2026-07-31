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31 липня 2026, 11:22

Джорджа Мелоні хоче тимчасово вивести Іспанію із Шенгенської зони

Джорджа Мелоні хоче тимчасово вивести Іспанію із Шенгенської зони через міграційну кризу в іспанській Сеуті. Про це повідомив іспанський сайт AS.com. Прем'єр-міністерка Італії заявила, що Рим готовий розглянути «надзвичайні інструменти» для захисту кордонів і безпеки громадян, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди щодо Іспанії.

Джорджа Мелоні хоче тимчасово вивести Іспанію із Шенгенської зони через міграційну кризу в іспанській Сеуті.

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Причиною дипломатичного загострення стала ситуація у Сеуті — іспанському автономному місті на узбережжі Північної Африки. Після масового напливу мігрантів через кордон із Марокко іспанська влада вирішила направити туди військових для підтримки правоохоронців. За оцінками місцевої влади, лише за один день до анклаву потрапили від 2 до 3 тисяч людей, а силовики заявили, що самостійно не можуть впоратися з ситуацією. Мадрид направив до Сеути 60 військовослужбовців для допомоги Цивільній гвардії, а уряд країни оголосив про додаткові заходи для стабілізації ситуації.

«Італія не сидітиме склавши руки. Ми скликаємо відповідні органи, і після цих зустрічей готові діяти навіть за допомогою надзвичайних інструментів для захисту кордонів і безпеки громадян, зокрема шляхом призупинення Шенгенської зони з Іспанією», — написала Мелоні у соцмережі X.

Втім, юридично Італія не може одноосібно виключити Іспанію із Шенгенської зони. Європейське законодавство дозволяє лише тимчасове відновлення контролю на внутрішніх кордонах, якщо країна доведе наявність серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.

Водночас законодавство Євросоюзу дозволяє державам тимчасово повертати перевірки на внутрішніх кордонах, якщо існує серйозна загроза громадському порядку або внутрішній безпеці. Така можливість передбачена Кодексом про кордони Шенгену.

Для цього країна має обґрунтувати необхідність такого кроку, повідомити інституції ЄС і дотриматися встановлених процедур. Тобто навіть у разі запровадження обмежень вони не означатимуть фактичного виходу Іспанії із Шенгенської зони.

Заяви італійського уряду пов’язані насамперед із політичною дискусією щодо міграції та контролю зовнішніх кордонів ЄС. Рим давно наполягає на тому, що країни Євросоюзу мають жорсткіше координувати міграційну політику.

Іспанія вже відреагувала на заяви італійських посадовців. Міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес викликав італійського посла для консультацій і заявив, що Європі потрібна «солідарність, а не партійна демагогія».

Читайте також: 11 країн ЄС закликали обмежити доступ громадянам рф до зони Шенгену: які ще заборони хочуть запровадити

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
31 липня 2026, 14:08
#
А сама Італія справляється з цим вторгненням на свою Лампедузу?
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