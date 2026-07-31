Джорджа Мелоні хоче тимчасово вивести Іспанію із Шенгенської зони

Водночас законодавство Євросоюзу дозволяє державам тимчасово повертати перевірки на внутрішніх кордонах, якщо існує серйозна загроза громадському порядку або внутрішній безпеці. Така можливість передбачена Кодексом про кордони Шенгену.

Для цього країна має обґрунтувати необхідність такого кроку, повідомити інституції ЄС і дотриматися встановлених процедур. Тобто навіть у разі запровадження обмежень вони не означатимуть фактичного виходу Іспанії із Шенгенської зони.

Заяви італійського уряду пов’язані насамперед із політичною дискусією щодо міграції та контролю зовнішніх кордонів ЄС. Рим давно наполягає на тому, що країни Євросоюзу мають жорсткіше координувати міграційну політику.

Іспанія вже відреагувала на заяви італійських посадовців. Міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес викликав італійського посла для консультацій і заявив, що Європі потрібна «солідарність, а не партійна демагогія».

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