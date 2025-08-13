Multi від Мінфін
13 серпня 2025, 17:11

Трамп заробив майже $2,4 млрд на криптопроєктах — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп значно збільшив свій статок, заробивши близько $2,37 млрд на криптовалютних проєктах. Про це йдеться у статті The New Yorker, повідомляє Incrypted.

Президент США Дональд Трамп значно збільшив свій статок, заробивши близько $2,37 млрд на криптовалютних проєктах.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У матеріалі аналізуються доходи Трампа до, під час та після його першого президентського терміну. Зазначається, що до 2015 року підприємець розтратив більшу частину свого сімейного капіталу, а у 2014−2016 роках нібито продав акцій на $220 млн для покриття збитків.

Протягом першого терміну Трамп та його родина «зберігали стриманість», відмовляючись від привабливих пропозицій, аби уникнути звинувачень у використанні посади президента.

Однак під час другого терміну Трампа в Білому домі, розпочатого у січні 2025 року, його фінансовий стан значно покращився, зокрема, завдяки закордонним угодам та криптовалютним ініціативам.

Хоча точна вартість активів президента невідома, оскільки він відмовився від добровільного подання податкових декларацій, ЗМІ наводять різні цифри. Наприклад, The New York Times у травні 2025 року писала, що за місяць сім'я Трампа заробила до $2 млрд на різних проєктах, включаючи не тільки криптоактиви, а й нерухомість, подарунки та роялті.

Загалом, за даними статті, сім'я Трампа заробила $3,37 млрд за дві його каденції. Більша частина цієї суми — це надходження від прямих інвестицій у криптоактиви та проєкти у цій сфері, включно із запуском NFT-колекцій та мемкоїнів.

Зазначається, що інтерес до криптовалютної сфери у родини Трампа виник після того, як деякі великі банки відмовили їм в обслуговуванні. Серед ключових криптовалютних доходів виділяють:

  • $14,4 млн від запуску кількох NFT-колекцій у співпраці з Біллом Занкером.
  • $412,5 млн від інвестицій у криптоактиви.
  • $243 млн від угод влади Еміратів з платформою World Liberty Financial та стейблкоїном USD1.
  • $13 млн від угод, пов'язаних із підприємством American Bitcoin.
  • $385 млн на мемкоїнах TRUMP та MELANIA.

Також значна частка, $1,3 млрд, припала на частку Трампа в компанії Trump Media & Technology Group.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
