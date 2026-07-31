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31 липня 2026, 9:54

Вірменія може вимагати від росії до $2 млрд на рік за користування залізницею

Вірменія може звернутися до арбітражу та вимагати від росії компенсації за використання державної залізничної інфраструктури. Йдеться про суму до $2 млрд щорічно. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час спілкування із журналістами 30 липня.

Вірменія може звернутися до арбітражу та вимагати від росії компенсації за використання державної залізничної інфраструктури.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

За словами глави уряду, Вірменія має право самостійно визначати, як використовувати власну залізничну мережу, яка зараз перебуває в концесійному управлінні російської компанії.

«Це наша власність. У Вірменії має бути можливість використовувати залізниці так, як вона вважає за доцільне. Ми хочемо розв’язати це питання по-дружньому. У будь-якому разі воно буде розв’язане. Якщо виникнуть розбіжності — потім обговоримо їх в арбітражі», — заявив Пашинян.

Він також зазначив, що залізниця має значний транзитний потенціал, який Вірменія планує використовувати активніше.

Концесія російській компанії діє до 2038 року

Йдеться про компанію «Південно-Кавказька залізниця» (ЮКЖД), яка є 100% дочірньою структурою «Російських залізниць» (РЖД). Вона управляє залізничною системою Вірменії на підставі концесійної угоди, укладеної у 2008 році між урядом країни та РЖД.

Договір передбачає управління залізницею протягом 30 років із можливістю продовження ще на 10 років.

Пашинян заявив, що питання використання інфраструктури має бути переглянуте, а Вірменія має отримувати належну компенсацію за актив, який належить державі.

«Зараз багато говорять, переважно опозиція, про можливе подорожчання того чи іншого. Але може виявитися, що за те, що у Вірменії було безкоштовно протягом 30 років, Вірменія буде вимагати $2 млрд. Я не натякаю на залізницю — я прямо говорю, що це власність Республіки Вірменія, і іншого варіанту немає», — сказав прем'єр.

Потенційний конфлікт навколо залізниці став ще одним проявом погіршення відносин між Єреваном і Москвою. Вірменська влада наразі намагається зменшити залежність від росії та активніше розвивати альтернативні транспортні маршрути, зокрема для міжнародного транзиту.

Москва, в свою чергу, погрожує перекрити поставку дешевого газу, якщо Єреван не припинить євроінтеграційні процеси.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vfp
vfp
31 липня 2026, 14:39
#
Москалаям дешевше буде провокувати у Вірменії чергову війну ніж платити 2ярди
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